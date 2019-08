8. August 2019, 16:36 Uhr Leroy Sané Die Zeichen stehen auf Kreuzbandanriss

Noch immer gibt es keine offizielle Diagnose bei Leroy Sané. Mehrere Medien melden am Donnerstag, es könnte sich um einen Kreuzbandriss handeln.

Sollte das zutreffen, muss der FC Bayern die Frage beantworten, ob der Spieler trotzdem kommen soll.

Die Münchner und Sanés Berater schweigen weiter - selbst Thomas Müller ist offensichtlich so ratlos wie alle anderen.

Von Benedikt Warmbrunn , Rottach-Egern

Schweigen. Im Raum "Hirschberg" des Hotels Überfahrt ist nur das Tschirpen der Vögel aus dem Garten zu hören, keiner sagt etwas. Thomas Müller hat gerade darüber gesprochen, dass seine Mitspieler beim FC Bayern und er nach drei harten ersten Einheiten im Trainingslager "bissl schwere Beine" hätten, aber das gehöre im Sommer ja dazu, "dass es auch ein bisschen raucht im Getriebe". Aber nun: Schweigen. Keine Fragen. Und wo keine Fragen sind, gibt es keine Antworten. Außer in Medienrunden mit Müller.

In mehr als einem Jahrzehnt als Fußballprofi hat Müller nie seine Schlagfertigkeit verloren, wegen seines speziellen Witzes hat er irgendwann den Ehrentitel Karl Valentin des Fußballs verliehen bekommen, er weiß, was Journalisten hören wollen. Wann immer es schwierig ist, sich zu aktuellen Dingen zu äußern, schickt der FC Bayern seinen vereinseigenen Valentin vor. Am Donnerstagmittag unterbricht daher Müller selbst das Schweigen.

"Wenn sich keiner die unangenehme Frage zu stellen traut", sagt Müller, und weil sich immer noch keiner traut, fügt er an: "Zu Transfers kann ich immer noch nichts sagen."

Der Donnerstag dürfte in die Geschichte des FC Bayern eingehen als einer der nervösesten Tage einer Transferperiode. Monatelang hatte sich in der großspurig angekündigten Transferoffensive des Klubs nichts bewegt, vor einer knappen Woche kam dann das lange ersehnte Signal: Leroy Sané will zum FC Bayern! Danach ging alles ganz schnell. Nur nicht so, wie sich das die Münchner Bosse vorgestellt hatten.

Am Sonntag spielte Sané für Manchester City im Supercup gegen den FC Liverpool, in der achten Minute verletzte er sich; zur Siegerehrung kam er humpelnd mit Verband ums rechte Knie. Am Montag wurde er ein erstes Mal untersucht, dann blieb die Schwere seiner Verletzung lange unklar. Am Mittwoch meldete die Bild, dass Sané noch freie Flüssigkeit im Knie habe und dass er am Donnerstag genauer untersucht werde. Am späten Mittwochabend verkündete das Portal The Athletic, dass es bei City Befürchtungen gebe, dass sich Sané am Kreuzband verletzt habe und dass eine Operation als sehr wahrscheinlich angesehen werde.

Dann wurde es Donnerstag.

Es wurde erst einmal ein Tag des Schweigens. Beim FC Bayern halten sie sich an die vor wenigen Wochen auferlegte Strategie, dass es wohl doch zweckdienlicher sei, zu Transfers nichts zu sagen, nachdem die Verantwortlichen monatelang getönt hatten, was für ein großartiger Transfersommer das werde (Präsident Uli Hoeneß: "Wenn Sie wüssten, was wir alles sicher haben..."). Dass der Klub nun aber schon so lange keinen Spieler mehr verpflichtet hat, liegt an den verschiedensten Gründen, einer ist, dass bereits im Winter zwei Verteidiger kamen, darunter der aktuelle Rekordeinkauf, Lucas Hernández (für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid). Ein weiterer Grund ist aber womöglich, dass der FC Bayern sich nicht immer sonderlich geschickt verhalten hat; das offenbarte vergangene Woche Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, als er Trainer Niko Kovac öffentlich dafür tadelte, dass dieser sich "sehr zuversichtlich" gezeigt hatte, dass Sané kommen werde. Am Donnerstag also schweigt der Klub zumindest in Fragen zu Sané erst einmal kollektiv. Keiner will zuversichtlich sein, keiner will nicht zuversichtlich sein. Schweigen. Nur Müller sagt etwas, er muss ja sprechen.

Müller sagt: "Ich bin weder Mediziner noch Transferpolitiker."

Wie schwer Sané verletzt ist, beschäftigt alle professionellen Mediziner und Transferpolitiker im Klub, davon hängen ja mehrere Fragen ab: Will der FC Bayern auch einen verletzten, womöglich sogar einen schwer verletzten Sané kaufen? Und wie viel Geld will er dann für ihn ausgeben? Und wenn der Verein einen verletzten, womöglich sogar schwer verletzten Sané nicht kaufen will - hat er dann bereits andere Spieler kontaktiert? Es sind Fragen, die diesen Transfertag zu so einem nervösen machen. Eigentlich hat sich der Klub ja derart auf Sané festgelegt, dass ein Verzicht bereits eine argumentative Herausforderung wäre: Wenn der Klub einen Spieler für vier bis fünf Jahre verpflichten will - warum sollte er dann doch einen Rückzieher machen, nur weil der Wunschspieler ein paar Wochen oder Monate lang fehlt? (Vorausgesetzt, Sané würde weniger als die knapp 150 Millionen Euro kosten, die City intern dem Vernehmen nach als Ablöseforderung formuliert hat). David Gardner, der Sané gemeinsam mit dessen Eltern berät, sagt am Donnerstag auf SZ-Anfrage, dass er "nichts sage", nicht zur Verletzung, erst recht nicht zu möglichen Gesprächen.

Am Donnerstag läuft die Vorbereitung seit einem Monat, und viel Zeit zum Warten bleibt nicht. Mit jedem Tag, an dem das Ende der Transferfrist am 2. September näher rückt, werden umworbene Spieler nicht unbedingt billiger. "Es ist ja schon alles vermeldet worden, von perfekt zu geplatzt bis zwischendrin", sagt Müller, "da weiß man natürlich nicht immer genau, wem man da glauben soll - und wann."

Am Donnerstagmittag wird Präsident Uli Hoeneß noch von ein paar Journalisten am Mannschaftshotel abgefangen, dabei sagte er zu einem möglichen Aus des Sané-Transfers: "Fragen Sie die Engländer." Auch sonst hält er sich an das selbst auferlegte Schweigegebot, indem er rein gar nichts zum aktuellen Stand der Verletzung des Spielers sowie zu möglicher Verhandlungen verrät. "Wir werden Fakten bekannt geben." Ob er zuversichtlich sei? Hoeneß sagt: "Tschüss."

Es waren erstaunlich gut gelaunte Sätze für den Präsidenten eines Vereins, für den die aktuellen Transferbemühungen von Tag zu Tag eher schwieriger werden.