Sandro Wagner startet bei der SpVgg Unterhaching mit einer Mischung aus Enthusiasmus und Demut in die neue Regionalligasaison. Von Vergleichen mit Jürgen Klopp will er aber nichts wissen.

Von Stefan Galler, Unterhaching

Ein Viertligist bittet zur Pressekonferenz vor dem Saisonstart und mehrere Dutzend Journalisten kommen. Eigentlich kurios, doch die Person Sandro Wagner zieht derzeit eben viel Aufmerksamkeit auf sich. Der neue Trainer des Drittligaabsteigers Spielvereinigung Unterhaching hatte zuletzt als ZDF-Experte bei der Europameisterschaft mit meist treffenden Analysen und lockeren Sprüchen ein Millionenpublikum unterhalten und bekam dadurch einen zusätzlichen Popularitätsschub. Prompt häuften sich bei Haching Interviewanfragen, doch der Verein bündelte das Interesse in einem Termin am Dienstagmittag - zwei Tage vor dem Regionalliga-Eröffnungsspiel an diesem Donnerstag beim TSV Aubstadt.

Sandro Wagner ist schon mal prächtig vorbereitet: "Ich habe mir alle Videos reingezogen, die es von Aubstadt im Internet gibt. Ich kenne jeden Spieler, teilweise sogar die Geschwister der Spieler", sagt der Coach und diese Aussage passt zum Grundtenor seines ersten öffentlichen Vortrags in neuer Funktion: "Ich bin Feuer und Flamme für diese Aufgabe, habe aber auch einen riesigen Respekt und viel Demut."

Der neue Coach versucht, die Erwartungen zu dämpfen

Das ist vermutlich die richtige Herangehensweise an eine undankbare Aufgabe, denn nicht nur in Aubstadt, auch bei vielen anderen Spielen in Liga vier dürfte Haching ein heißer Tanz erwarten: Voll motivierte Amateurfußballer, die dem Favoriten - durchaus wörtlich zu nehmen - ein Bein stellen wollen. Wagner versucht, die Erwartungen gleich mal zu dämpfen, betont, dass der Fahrplan für die Rückkehr in Liga drei auf 24 Monate ausgelegt ist: "Wenn es geheißen hätte, wir müssen dieses Jahr direkt hoch, sonst ist es over, dann wäre ich nicht mitgegangen."

Immerhin müsse man sich erst zusammenfinden, viele erfahrene Kräfte hätten den Verein schließlich verlassen. Junge Talente rücken nach, zu den bislang wenigen Neuen kommen wohl noch zwei Zugänge, nachdem der Klub am Dienstag die Verpflichtung des angolanischen Stürmers José Pierre Vunguidica, 31, zuletzt 1. FC Saarbrücken, bekanntgegeben hat. Und dann sei der Abstieg ja auch noch frisch und bisher kaum verarbeitet worden, wie Wagner im Trainingslager in Südtirol feststellte: "Da sind noch negative Gedanken, ich habe viele Einzel- und Gruppengespräche geführt, wir haben alles auf den Tisch gebracht."

Wagner will "null Komma null" mit Trainern wie Jürgen Klopp verglichen werden

In seinen Ausführungen wird deutlich, wie sehr er darauf brennt, als Trainer der ersten Mannschaft loszulegen. Ursprünglich war er für die U19 vorgesehen, ehe ihn Klubchef Manfred Schwabl zwischen deren beiden erfolgreichen Aufstiegsspielen zur Bundesliga gegen Schweinfurt (2:0, 2:1) beförderte. "Er wurde uns quasi vom Christkind vor die Tür gelegt", sagt Schwabl, ihm gehe "das Herz auf, wenn ich sehe, wie empathisch er mit den jungen Leuten umgeht".

Schwabls einstige Vorgabe, der Neue solle ein "regionaler Jürgen Klopp" sein, will Sandro Wagner nicht stehen lassen: Er wolle seinen eigenen Weg gehen und "null Komma null" mit anderen Trainern verglichen werden. Er habe sich als Profi von jedem seiner Trainer etwas abgeschaut, "von den guten und von den blinden".

Und so stehe seine Spielphilosophie auch bereits fest: "Wir wollen fußballerisch schöne offensive Lösungen finden und gegen den Ball eklig und aggressiv sein." Teamgeist und Mentalität seien ebenfalls wichtig, das habe die Europameisterschaft eindrucksvoll gezeigt. Italien sei eine "verschworene Truppe" gewesen: "Das setzt eine Energie frei, die kannst du nicht lernen und nicht lehren."