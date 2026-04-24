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Sandro Wagner im Interview„Als junger Trainer möchte man die Welt einreißen“

Lesezeit: 11 Min.

„Ich werde künftig jedenfalls noch besser überlegen müssen, wo ich als Trainer und als Person hinpasse“: Sandro Wagner hat wieder Lust auf einen Trainerjob.
„Ich werde künftig jedenfalls noch besser überlegen müssen, wo ich als Trainer und als Person hinpasse“: Sandro Wagner hat wieder Lust auf einen Trainerjob. Tom Weller/dpa

Sandro Wagner spricht über seine Lehren nach dem Aus in Augsburg, die eigenen Fehler, die Lust auf einen neuen Trainerjob – und erklärt, weshalb es wichtig war, die Handynummer zu wechseln.

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