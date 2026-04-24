SZ: Herr Wagner, Glückwunsch und Kompliment.
Sandro Wagner im Interview„Als junger Trainer möchte man die Welt einreißen“
Lesezeit: 11 Min.
Sandro Wagner spricht über seine Lehren nach dem Aus in Augsburg, die eigenen Fehler, die Lust auf einen neuen Trainerjob – und erklärt, weshalb es wichtig war, die Handynummer zu wechseln.
Interview von Christof Kneer
Pellegrino Matarazzo im Interview:„Ich hatte das Gefühl, Deutschland verlassen zu müssen“
Pellegrino Matarazzo steht mit Real Sociedad im spanischen Pokalfinale. Er spricht über die Unterschiede zwischen Hoffenheim und Baskenland, den Respekt vor Diego Simeone – und erklärt, wie ihm sein Uni-Abschluss in Mathematik als Trainer hilft.
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