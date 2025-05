Gregg Popovich beendet nach 29 Jahren als Trainer der San Antonio Spurs seine Laufbahn. Er ist nicht nur der Coach mit den meisten Siegen in der NBA, sondern eine moralische Instanz – weil er eine Wirkung hat wie in Deutschland der Fußballtrainer Christian Streich.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die schönste der an wunderbaren Anekdoten nicht armen Trainerlaufbahn von Gregg Popovich ist jene, die Tony Parker einst erzählte. Der französische Basketballer kam 2001 zu den San Antonio Spurs, er war damals 19 Jahre alt, und während des Trainingslagers erlebte er, wie der Trainer erst einmal David Robinson zusammenfaltete. Robinson war nicht irgendwer, sondern ein zehnmaliger All-Star-Profi, dekoriert mit der Auszeichnung Most Valuable Player (MVP) 1995 und Meister 1999 – und er nahm den Anschiss hin wie ein Nachwuchsspieler. Kurz darauf war der junge Parker an der Reihe: Anpfiff in maximaler Lautstärke, mit dem Hinweis am Ende, er möge sich, bitte schön, bei Tim Duncan ausheulen. Duncan wiederum war bester Spieler der Finalserie 1999 und zu diesem Zeitpunkt dabei, Robinson als Anführer des Teams abzulösen.