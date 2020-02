Der ehemalige Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat nach seiner Knieoperation Anfang Dezember wieder das Training bei Juventus Turin aufgenommen. Der 32-Jährige konnte früher als von den Ärzten vorhergesagt wieder mit dem Teamtraining beginnen, berichtete die Zeitung Corriere dello Sport. Nach dem Eingriff am linken Knie hatten die Ärzte ein Comeback Khediras erst für Anfang März prognostiziert. Laut dem Blatt könnte Juve-Coach Maurizio Sarri den Mittelfeldspieler bereits beim Champions-League-Duell gegen Olympique Lyon am 26. Februar einsetzen. Khedira, Mitglied der siegreichen deutschen WM-Auswahl von 2014, hatte sich in dieser Saison einen Stammplatz in Turin erkämpft.

