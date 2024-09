Dass die Tonart sich an seinem neuen Heimatort gewandelt hat, ist Pep Lijnders bewusst. Salzburg, sagt Lijnders, sei eine Stadt mit „viel Klasse, viel gutem Essen und vielen berühmten Komponisten“. Sie unterscheidet sich in dieser Hinsicht ein wenig von dem Ort, der die Karriere des 41-jährigen Niederländers bislang am meisten geprägt hat. In Liverpool nämlich würde man verächtlich schnauben, würde man der Bevölkerung einer Arbeiterstadt erzählen, sie habe viel Klasse. Niemand ist jemals der Kulinarik wegen nach Nordengland gereist. Und die berühmtesten Komponisten waren vier Pilzköpfe in den 1960er-Jahren, kein Hof-Popstar im 18. Jahrhundert wie in der Mozartstadt.

Wie also umgehen, mit dem Standort Salzburg, der seine mondäne, alte Kultur so liebt wie seinen wilden, jungen Fußball? Lijnders, erst seit Juli als Cheftrainer bei RB im Amt, hat schon verstanden, wie man beides verbindet, er sieht eine gewisse Inspiration im berühmtesten Sohn der Stadt: „Wir müssen die Komponisten des modernsten Fußballs werden.“

Seit Juli ist Lijnders Coach in Salzburg, es ist eine aufsehenerregende Verpflichtung gewesen auf einem Trainermarkt, der es zuletzt nicht immer gut meinte mit den Österreichern. Ein Jahr ist es her, als der talentierte Matthias Jaissle kurz vor Saisonstart Hals über Kopf nach Saudi-Arabien flüchtete, danach scheiterte das Experiment mit dem kurzfristig aus der Konzernfiliale in New York eingeflogenen Gerhard Struber. Es war der erste Einriss nach einem Jahrzehnt ausschließlich gelungener Entscheidungen – was in einer verlorenen Meisterschaft und der Erkenntnis resultierte, dass es einen Neustart brauchte. Wie passend, dass genau dasselbe für Lijnders galt.

Mit einem halben Jahr Unterbrechung hatte der Niederländer aus Broekhuizen an der deutschen Grenze bis Sommer eine Dekade als Co-Trainer von Jürgen Klopp in Liverpool gearbeitet. Es waren erfolg- und lehrreiche Jahre – aber in Lijnders reifte mit der Zeit auch eine Erkenntnis: „Mir war klar, dass ich nur Jürgen assistieren würde.“ Klopp gab Lijnders in Liverpool im Gegenzug viel Verantwortung, er gilt als strategisches Mastermind hinter der visionären Taktik. Ein Buch hat der Niederländer über die erfolgreichste Saison 2021/22 geschrieben, es trägt den Titel „Intensity“ und enthält unter anderem den Satz: „Bringen Sie einen Deutschen, der (Arrigo) Sacchi bewundert, und einen Niederländer, der Cruyff bewundert, zusammen, und Sie erschaffen ein Monster!“

Was aber bekommt man nun in Salzburg, die Fortsetzung des FC Liverpool?

Was aber bekommt man nun in Salzburg, die Fortsetzung des FC Liverpool? Oder anders gefragt: Wenn man Dr. Watson holt, bringt er dann die Methoden von Sherlock Holmes mit? Bei Lijnders klingt tatsächlich vieles nach Klopp, mit dem er weiterhin im regelmäßigen Austausch steht, aber nie nach jemandem, der aktiv versucht, zu kopieren. Der Niederländer hat es einfach nicht nötig, den wichtigsten Einflussfaktor seiner Karriere zu verstecken, erst recht nicht, weil es sich um einen der bedeutendsten Trainer der Fußballgeschichte handelt. Aber anders als Klopp, der zuletzt milder, reifer, vielleicht auch ein wenig müder wirkte, wohnt Lijnders eine tiefe, innere Euphorie inne: „Wir wollen das Team werden, das die Fußballwelt überraschen kann“, sagt er dann: „Wir wollen die verrückten Kerle aus Salzburg sein, die nicht die Besten der Welt sein müssen – aber in einem Spiel jeden schlagen können.“

Die Losung dafür ist „Angriff, Angriff, Angriff“, Lijnders will mit seiner jungen Mannschaft den Gegner über das Feld jagen, so wie es den Salzburgern im Grundwesen entspricht. „Junge Spieler“, eine gute Akademie-Arbeit und einen Verein, „bei dem ich dem Spielstil meinen Stempel aufdrücken kann“, habe Lijnders gesucht – und genau das in Salzburg gefunden: „Unser Gegenpressing kommt tief aus dem Herzen, und das ist nur mit Spielern möglich, die es von klein auf verstehen.“

Versteckt in der österreichischen Liga wird der neue Lijnders-Fußball nicht bleiben, gegen Twente Enschede und Dynamo Kiew qualifizierten sich die Salzburger für die Champions League, zum Start wartet am Mittwoch Sparta Prag (18.45 Uhr). Ein Trainer wird dann an der Seitenlinie stehen, der diesen Wettbewerb in Liverpool schon tragisch verloren und triumphal gewonnen hat – und der unter Beweis stellen möchte, dass er mehr ist als ein Sidekick.