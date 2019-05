12. Mai 2019, 09:45 Uhr FC Bayern Salihamidzic lässt Kovac im Ungewissen

Hasan Salihamidzic spricht im Aktuellen Sportstudio über die Situation beim FC Bayern.

Als es um Trainer Niko Kovac geht, äußert er sich zurückhaltend.

Zuvor hatte auch Karl-Heinz Rummenigge ein Bekenntnis zum Coach vermieden.

So ganz eindeutig klang das wahrlich nicht. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF einiges zu erzählen, aber ausgerechnet beim Thema Niko Kovac ließ er Entscheidendes offen. Auf die Frage, ob der Kroate auch in der kommenden Saison die Bayern trainieren werde, sagte Salihamidzic zwar: "Der Trainer hat volle Unterstützung. Die Fakten sprechen für Niko Kovac."

Als es um die Zukunft ging, zögerte er jedoch. Wie es am Saisonende weitergehe, "das werden wir sehen", antwortete der 42-Jährige auf weiteres Nachbohren des Moderators Jochen Breyer. "In diesen Zeiten, wo wir Vieles erreichen und Titel gewinnen können, sind wir gut beraten, unsere Energie nicht auf Personalüberlegungen zu verlieren", sagte Salihamidzic. Er mache sich jetzt keine Gedanken über den Trainer. Kovac hat in München einen Vertrag bis 2021.

Im übrigen könne er nur für sich sprechen, bemerkte Salihamidzic angesichts weiterer maßgeblicher Bayern-Entscheider wie Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Salihamidzic wies Berichte über ein angebliches Treffen in Madrid mit Julen Lopetegui, dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer und Ex-Coach von Real Madrid, zurück. "Ich war in Madrid, aber ich habe mich nicht mit ihm getroffen", sagte der Sportdirektor. Er habe sich dort mit einem Berater getroffen, aber nicht mit dem von Lopetegui. "So etwas würde ich nicht machen", betonte Salihamidzic. Er arbeite jeden Tag mit Kovac zusammen: "Ich würde ihn nicht hintergehen."

Nach dem 0:0 bei RB Leipzig am Samstag und der damit vertagten Meisterentscheidung in der Bundesliga erneuerte derweil auch Rummenige seine Haltung in Sachen Trainer. "Ich bin kein Freund dieser Garantien und auch nicht davon, die Spieler und den Trainer nur zu loben. Ich habe festgestellt: Manchmal wird das mit Bequemlichkeit bezahlt und das ist bei Bayern München nicht der richtige Weg", sagte Rummenigge nach der Partie. Beim TV-Sender Sky erklärte er außerdem: "Ich habe überhaupt kein Problem mit Niko Kovac, ich höre immer das Wort Jobgarantie, Jobgarantie. Bei Bayern München müssen Spieler, Management und Trainer erfolgreich abliefern, das gilt für alle."

Das Schicksal des Trainers wird voraussichtlich stark mit dem Ausgang der Bundesligasaison und des DFB-Pokalfinals am 25. Mai gegen RB Leipzig verknüpft sein. Salihamidzic vergab auf Nachfrage schon einmal vorab Schulnoten für das Team: "Wenn wir Meister werden, wird es eine Zwei plus. Wenn nicht, war das eine Scheiß-Saison." Nach dem Remis von Leipzig und dem 3:2-Sieg von Verfolger Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf hat Bayern vor dem letzten Spieltag am kommenden Samstag zwei Punkte Vorsprung. Die Münchner treffen auf Kovacs Ex-Verein Eintracht Frankfurt, der BVB reist zu Borussia Mönchengladbach.