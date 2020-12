Von Saskia Aleythe

Wenn es auf die Zielgerade geht, ist für Denise Herrmann Showtime. In Hochfilzen ist die Kulisse dafür besonders schön: Da führt der Weg vorher nochmal durch einen kurzen Tunnel, dann werden die Athletinnen wieder ausgespuckt, bereit für den entscheidenden Akt. Auch Herrmann wurde jüngst als Schlussläuferin der Staffel dort ausgespuckt, Elvira Öberg aus Schweden jagte rechts von ihr dem Ziel entgegen, es ging um Platz drei. Herrmann spurtete, Öberg spurtete, die erlösende Linie kam immer näher. Und sie erlöste dann die Schwedinnen, was das wirklich seltene Bild aber war: Denise Herrmann verlor einen Schlussspurt.

Den Turbo hat 31-Jährige fest verbaut, doch derzeit ist ihr Motor ins Stottern geraten, und am Wochenende konnte man gut beobachten, dass Biathlon ein Sport ist, der nicht nur aus Einzeldisziplinen, sondern auch aus Zusammenhängen besteht. Da war Denise Herrmann, die mit ihren Beinen kämpfte und dann auch am Schießstand zu verkrampft agierte; und da war Benedikt Doll, der für Biathlon-Verhältnisse fast eine Wutrede hielt.

"Es fühlt sich ein bisschen wie Körperverletzung an", sagte der 30-Jährige am ZDF-Mikrofon, er nahm dabei Bezug auf die Skier unter seinen Füßen, die ihn im Staffelrennen gebremst statt beschleunigt hatten. "Ich bin es so langsam leid, mir das immer schönreden zu müssen", sagte Doll noch, "die anderen Nationen haben permanent gutes Material, das müssen wir es jetzt auch endlich mal hinkriegen." Platz drei konnte ihn mit den Verhältnissen nicht versöhnen. Das klang nach jeder Menge Frust. Und auch nach einem gestiegenen Anspruch.

Die Bilanz der Deutschen für die ersten drei Wochen in diesem Biathlon-Winter kann eigentlich positiv ausfallen: Sieben Podestplätze in 16 Rennen stehen für eine Frühform, die besser ist als in den Vorjahren. Herrmann und Franziska Preuß holten sich schon Medaillen für Podestplätze ab, auch Erik Lesser und Arnd Peiffer, dazu kamen drei Erfolge mit den Staffeln. Doch im Einzelfall hakt es dann doch, bei Herrmann etwa, die ja schon mit einem Spitzenplatz im Gesamtweltcup geliebäugelt hatte - und nun nach einem zweiten Platz zum Auftakt auf Rang zwölf abgerutscht ist. Und so mancher Blick aufs Tableau kann dann auch schon mal Auslöser für schlechte Laune sein. Als Doll in der Verfolgung von Hochfilzen als bester Deutscher auf Rang elf ins Ziel kam, las sich die Ergebnisliste so: Frankreich vor Frankreich vor Norwegen vor Norwegen vor Frankreich vor Norwegen vor Norwegen. "Die Armada aus Norwegen und Frankreich hat wieder zugeschlagen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner, "Norwegen hat schon vier Weltcupsieger im Team, da hängen die Trauben sehr hoch. Aber wir müssen uns auf keinen Fall verstecken."

Es kam dann aber tatsächlich einem Auffahrunfall gleich, wie Doll am Sonntag in Führung liegend die Abhänge runterfuhr - und sich hinter ihm die Konkurrenz auffädelte und sie schon fast genötigt wurde, den Deutschen zu überholen. "Die anderen ziehen einfach davon und ich hab' keine Chance, da hinterher zu laufen. Das lässt einen hilflos zurück", sagte Doll später, noch am Sonntagabend gegen 22 Uhr hatte er in einem Video auf seinen sozialen Kanälen seine Kritik erläutert. Die Techniker würden "einen Superjob" machen, sagte Doll, aber es sei offensichtlich, dass "der Unterschied von unseren Skiern zu den anderen Nationen einfach vorhanden ist."

Welchen Ski der Athlet selber wählt, spielt dabei eine Rolle, es gibt unterschiedliche Bauarten für unterschiedliche Bedingungen, aber auch das Wachs entscheidet über die Leistung auf der Strecke. "Es ist kein Geheimnis, dass die deutsche Nation sehr viel Geld in die Skitechnik steckt und den Anspruch hat, vorne mitzulaufen", führte Doll noch aus. Dass ihn das alles so wurmte, lag wohl auch an einem anderen Fakt: Mit nur einem Nachlader war er in der Staffel durchs Schießen gekommen, blieb stehend fehlerfrei. Seine alte Schwachstelle war ausgemerzt - und nun kam ein neues Problem dazu.

Wenn man sich auf seine Stärken nicht mehr verlassen kann, gehen schnell die Alarmsirenen an. Dass Herrmann 2019 in Östersund Verfolgungs-Weltmeisterin wurde, nur drei Jahre nachdem sie vom Langlauf auf Biathlon umgestiegen war, hatte sie ja zwei Dingen zu verdanken: einer schnellen Lernkurve an der Waffe, aber vor allem ihren Beinen. In der vergangenen Saison gehörte sie fast immer zu den drei Schnellsten im Feld, gewann die kleine Kristallkugel in der Sprint-Wertung. Mittlerweile verliert sie schon mal 30 Sekunden auf die Besten. "Ich bin muskulär drüber", sagte sie in Hochfilzen, sie komme gar nicht mit dem Puls in den roten Bereich. Und wenn die Beine wacklig sind, wird eben auch das Schießen schwieriger, "dann bist du beim Stehen nicht gerade entspannt".

Herrmann will jetzt vor allem erstmal abschalten, bevor am Freitag die nächsten Wettkämpfe in Hochfilzen anstehen, es sind die letzten im Weltcup in diesem Jahr. "Ich merke: Wenn der Druck weg ist, treffe ich die Scheiben auch wieder", sagte sie noch, "aber mit Druck muss man halt umgehen können." Was auch besser funktioniert, wenn die Beine wieder mitmachen.