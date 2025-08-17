Was im Pazifik und vor der Ostküste Nordamerikas nicht glückte, vollbrachte das Team Germany jetzt in der Ostsee: Gleich das erste Rennen des Tages gewann die Segel-Crew bei der Hochgeschwindigkeitsregatta Sail GP vor Sassnitz auf Rügen. Die Bedingungen bei der Premiere in deutschen Gewässern waren bestens – auch wenn Team Brasilien mit Olympiasiegerin Martine Graels einen Mastbruch erlitt und am Samstag und Sonntag nicht mitsegeln konnte. So flogen nur elf statt zwölf Katamarane, die auf ihren Foils bis zu 100 km/h erreichen können, über die Wellen.