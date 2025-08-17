Was im Pazifik und vor der Ostküste Nordamerikas nicht glückte, vollbrachte das Team Germany jetzt in der Ostsee: Gleich das erste Rennen des Tages gewann die Segel-Crew bei der Hochgeschwindigkeitsregatta Sail GP vor Sassnitz auf Rügen. Die Bedingungen bei der Premiere in deutschen Gewässern waren bestens – auch wenn Team Brasilien mit Olympiasiegerin Martine Graels einen Mastbruch erlitt und am Samstag und Sonntag nicht mitsegeln konnte. So flogen nur elf statt zwölf Katamarane, die auf ihren Foils bis zu 100 km/h erreichen können, über die Wellen.
Die Kombination aus Highspeed und Hightech auf See hat übers Wochenende rund 20 000 Zuschauer angezogen, die das Geschehen von den voll besetzten Tribünen aus verfolgten. Sehr zur Zufriedenheit von Liga-CEO Russell Coutts, dem fünfmaligen America’s-Cup-Gewinner aus Neuseeland. Das „starke Deutschland-Debüt“, sagte Coutts, habe die Organisatoren der Segel-Grand-Prix-Serie in ihrer Einschätzung bestätigt, dass hier „ein bedeutender Markt“ liegt. Und so wurde in Sassnitz Folgendes bekannt gegeben: Auch 2026 nehmen die fliegenden Boote wieder Kurs auf die Kreidefelsen.