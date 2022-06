Sadio Mané beim FC Bayern:Die linke Hand des Teufels ist da

Sadio Mané bei seinem ersten Auftritt in der Münchner Arena.

Bei seiner Vorstellung vermittelt Sadio Mané einen Eindruck, was man in München von ihm erwarten kann, und erzählt, welche Rolle Trainer Nagelsmann beim Wechsel gespielt hat. Die Frage ist: Wie groß wird nun der Konkurrenzkampf in der Offensive?