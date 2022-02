Der zweimalige Major-Sieger Zach Johnson ist zum Kapitän des US-Golf-Teams für den 44. Ryder Cup nächstes Jahr in Rom ernannt worden. Das gab der Präsident des US-Verbandes Jim Richerson am Montag bekannt. "Das ist einfach die größte Ehre meiner Profikarriere. Ich möchte dem Ryder Cup Komitee der PGA of America für diese besondere Gelegenheit danken", sagte der 46-jährige Johnson, der an fünf Ryder Cups für die USA als Spieler teilnahm. Im vergangenen Jahr hatten die USA auf dem Whistling Straits Golf Course einen historischen 19:9-Kantersieg im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen Europa gefeiert. Damals war Johnson noch Vize-Kapitän unter US-Kapitän Steve Stricker. In seiner ersten Amtshandlung als Chef nominierte der Masters-Gewinner von 2007 nun wiederum Stricker als Vize-Kapitän. Der 44. Ryder Cup wird Ende September 2023 auf dem Marco Simone Golf & Country Club ausgespielt.