Auch mehr als eine Woche nach dem Ende des Ryder Cups sind die Entgleisungen der Zuschauer und die Versäumnisse der Veranstalter nicht überwunden. Immer lauter wird der Ruf nach einem Ausrichterwechsel.

Am Samstagabend des 27. Septembers bot sich beim Ryder Cup in Bethpage für alle Beteiligten kurz die Gelegenheit zur Entspannung. Zwei intensive Turniertage lagen hinter dem europäischen und dem amerikanischen Team. Die einen hatten sich neben all dem Golf noch 48 Stunden lang auf übelste Art und Weise von einem wildgewordenen Publikum auf Long Island beschimpfen lassen müssen, die anderen lagen zu diesem Zeitpunkt nach vier von fünf Sessions aussichtslos zurück. Die Sportler fanden, das weiß man jetzt, rund eine Woche später, einen Weg, mit dieser Ausgangslage umzugehen: Die Europäer beruhigten ihre Nerven, die Amerikaner kümmerten sich um ihre sportliche Leistung. Andere wiederum sangen Karaoke.