Ryder CupDer Präsident singt lieber Karaoke, als sich zu entschuldigen

Lesezeit: 4 Min.

Genugtuung: Der Nordire Rory McIlroy (Mitte), drei Tage lang Zielscheibe übler verbaler Attacken, genießt den europäischen Ryder-Cup-Triumph in Bethpage, New York, vor einer Woche.
Genugtuung: Der Nordire Rory McIlroy (Mitte), drei Tage lang Zielscheibe übler verbaler Attacken, genießt den europäischen Ryder-Cup-Triumph in Bethpage, New York, vor einer Woche. (Foto: Richard Heathcote/Getty/AFP)

Auch mehr als eine Woche nach dem Ende des Ryder Cups sind die Entgleisungen der Zuschauer und die Versäumnisse der Veranstalter nicht überwunden. Immer lauter wird der Ruf nach einem Ausrichterwechsel.

Von Felix Haselsteiner

Am Samstagabend des 27. Septembers bot sich beim Ryder Cup in Bethpage für alle Beteiligten kurz die Gelegenheit zur Entspannung. Zwei intensive Turniertage lagen hinter dem europäischen und dem amerikanischen Team. Die einen hatten sich neben all dem Golf noch 48 Stunden lang auf übelste Art und Weise von einem wildgewordenen Publikum auf Long Island beschimpfen lassen müssen, die anderen lagen zu diesem Zeitpunkt nach vier von fünf Sessions aussichtslos zurück. Die Sportler fanden, das weiß man jetzt, rund eine Woche später, einen Weg, mit dieser Ausgangslage umzugehen: Die Europäer beruhigten ihre Nerven, die Amerikaner kümmerten sich um ihre sportliche Leistung. Andere wiederum sangen Karaoke.

Ryder Cup in den USA
Trump, Kommerz und Schmähgesänge auf die Gäste

Der traditionsreiche Ryder Cup zwischen den Golfprofis aus den USA und Europa droht auf Long Island in eine toxische Politshow zu kippen – dafür reicht die bloße Präsenz des US-Präsidenten.

Von Felix Haselsteiner

