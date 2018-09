28. September 2018, 12:25 Uhr Ryder Cup im Golf Donnergott gegen Captain America

Wer gewinnt den Ryder Cup? Europas Golfer setzen auf ihre emotionalen Anführer, die USA hoffen auf Tiger Woods. Die Teams und Spieler im Überblick.

Von Gerald Kleffmann , Paris

An diesem Wochenende findet der 42. Ryder Cup auf der Anlage Le Golf National westlich von Paris statt (live bei Sky). Der Kampf zwischen je zwölf Europäern und US-Amerikanern ist der ruhmreichste Teamwettbewerb im Golf. Am Freitag und Samstag werden insgesamt je acht Partien im Vierball- sowie im klassischen Vierer-Format (ein Ball pro Duo) ausgetragen, ehe am Sonntag zwölf Einzel folgen. Die USA mit Kapitän Jim Furyk, 48, sind Titelverteidiger und Favorit gegen Europa (mit Kapitän Thomas Björn, 47).

Team Europa

Justin Rose (England, 1. der Golf-Weltrangliste): Begeisterte mit 17 bei der British Open als Amateur, wurde Profi, verpasste 21 Cuts in Serie. Beispiel für Durchhaltewillen. Belohnte sich 2013 mit dem US-Open-Titel, stieg 2018 zur Nummer eins der Welt auf. Geehrt mit dem MBE (Most Excellent Order of the British Empire) aufgrund seines Sieges bei Olympia 2016. Mit dem Erfolg in Rio schaffte Rose, 38, was nur vier andere Golfer schafften: auf sechs Kontinenten zu gewinnen. In Johannesburg geboren, lebt in Orlando und London, zwei Kinder, keine Skandale. Im Ryder Cup mit Henrik Stenson als Zweierteam eine Macht.

Rory McIlroy (Nordirland/5.): Schillernd wie Ian Poulter, nur erfolgreicher. Wurde in Holywood geboren, in Nordirland ein Held. Mit 16 Debüt auf der European Tour. Mit 22 US-Open-Sieger. Von den vier Majortiteln fehlt ihm nur der beim Masters. Hat Phasen der Dominanz, Phasen der Schwächen. Wurde nach Deal mit Nike 200-Millionen-Mann genannt. Nun bei Taylormade unter Vertrag. Hatte Beziehung mit Tennisprofi Caroline Wozniacki. Krach mit einem Exmanager inklusive Prozessen. Nun ist McIlroy, 29, mit Erica Stoll verheiratet, Ex-Mitarbeiterin der US Tour. Ed Sheeran sang bei der Hochzeit.

Team Europa: Rory McIlroy. (Foto: REUTERS)

Francesco Molinari (Italien/6.): Knuddelig, sieht aus wie 45, ist 35. Stoiker. 1,72 Meter groß. Bruder Edoardo, 37, ist auch Profi. Stammt aus Turin, seit 14 Jahren etabliert, 2018 mit dem Coup: gewann die British Open (im Flight mit Tiger Woods). Definitiv keine Skandale. Richtig normal. Mag Inter Mailand. Dritte Teilnahme beim Ryder Cup. 2012 hielt Molinari dem Druck stand im Duell mit Woods, holte halben Punkt mit Remis. Natürlicher Schwung.

Jon Rahm (Spanien/7.): das Gegenteil von Molinari. 1,88 Meter groß. Aus dem baskischen Barrika, übers Collegegolf an der Arizona State gereift, war dort fast so erfolgreich wie Phil Mickelson. Lange der weltbeste Amateur. Kraftpaket, emotional. Hackt schon mal den Schläger in den Boden. Mit 23 etabliert in den Top Ten. Holte fünf Siege. Wird Großes zugetraut, wenn er lernt, sich zu beherrschen. Arbeitet mit Mentalcoach. Ryder-Cup-Neuling.

Tommy Fleetwood (England/12.): Der 27-Jährige, der Hans Kammerlander doubeln könnte, gilt als einer, der Majorsiege erringen könnte. Scheiterte zweimal knapp bei der US Open. Fleetwood stieg 2017 in neue Dimensionen auf, als er Europas Jahreswertung gewann. Schlich sich als Kind mit Vater Pete auf den Kurs von Royal Birkdale. Gattin Clare, die er auf den Bahamas heiratete, arbeitete in Management-Positionen und betreut nun Fleetwood. Patchworkfamilie mit drei Kindern.

Alex Noren (Schweden/15.): Der 36-Jährige aus Stockholm ist auch Rookie. Lernte die Wettkampfhärte an der Oklahoma State University, schloss in Business Marketing ab. Nach ersten Siegen machten ihm Sehnen in Handgelenken zu schaffen. Geriet fast in Vergessenheit, kehrte stärker zurück. Holte bis heute zehn Titel. Gewann 2017 die PGA Championship in Wentworth, Europas größtes Turnier nach der British Open. Spielte 2018 auf der US Tour. Edler Schwung. Könnte Ben Hogan doubeln, gäbe es nicht Bryson DeChambeau.

Team Europa: Alex Noren. (Foto: REUTERS)

Paul Casey (England/Wildcard/18.): Der 41-Jährige aus Cheltenham wollte Tennisspieler werden. Er bewarb sich laut PGA Tour für ein Stipendium, als er zehn war. Wurde abgelehnt und versuchte es beim Golf. War erfolgreich, dann Formkrise, private Probleme, Trennung, neues Glück, wieder verheiratet, Vater, in Scottsdale zu Hause. Immer nett, auch nach 82er Runden in Regen und Wind. Erfahren.

Henrik Stenson (Schweden/Wildcard/ 24.): Typ lässiger Dressman. Liebt das Risiko, weshalb er Berichten zufolge viele Millionen verspekulierte. Fiel auf Betrüger rein. Muss nicht hungerleiden. Fuhr Siege und Schecks seitdem ein, quer in der Golfwelt. Durchlitt Schwungkrisen, heute einer der Longhitter. Krönte seine Karriere 2016 mit British-Open-Pokal in einer Schlacht gegen Mickelson. Trägt noch coolere Gläser als Rose. Mit 42 fünfte Ryder-Cup-Teilnahme. Besitzt feine Ironie.

Tyrrell Hatton (England/26.): A gritty competitor, zäher Kämpfer, so bezeichnet sich der 26-Jährige. Lässt sich nicht einschüchtern. Könnte ihm helfen beim ersten Ryder Cup. Begann Golf mit drei. Als er den Club in Wentworth besuchte und die PGA Championship verfolgte, war klar: Er will Profi werden. Wohnt nun eine halbe Stunde entfernt von der Anlage. Schaffte 2018 die Cuts bei allen vier Majors. Fünfter bei der US Open. Puttete einmal schlecht bei einem Turnier, ging in ein Geschäft, kaufte sich einen Putter für 149 Dollar, und es lief. Unprätentiös. Vater Jeff coacht ihn.

Team Europa: Kapitän Thomas Bjorn (links) neben Sergio Garcia. (Foto: AP)

Sergio Garcia (Spanien/Wildcard/28.): Garcia und der Ryder Cup, darüber ließe sich ein Buch anfertigen. Achtmal nahm er teil, das erste Mal vor 19 Jahren. Als Rookie erlebte er den Battle of Brookline, als US-Fans und -Spieler sich aufführten wie Wilde. Feiert so leidenschaftlich Siege, wie er sie erringt. Rückte dank seiner Verdienste mit Wildcard ins Team, hat aber seit seinem Masters-Triumph 2017 zu oft gespielt, als sei er nicht Sergio Garcia. Hat geheiratet, wurde Vater. Alles gut. Aber: verpasste 2018 alle Major-Cuts.

Ian Poulter (England/Wildcard/34.): Es empfiehlt sich, im Internet nach Poulter und Ryder-Cup-Sequenzen zu suchen. Der 44-Jährige ist nur für diesen Wettbewerb geboren. Wenn andere schwächeln, legt er sich allein mit dem US-Team an. Spielt Golf mit der Seele eines Fußballers, der im WM-Finale den letzten Elfer schießen will. Ist in fünf Ryder-Cup-Einzeln ungeschlagen, verlor nur vier von 18 Matches in Vierern. Ferrari-Narr. Loses Mundwerk.

Thorbjörn Olesen (Dänemark/44.): Der Däne nannte sich nicht immer Thorbjörn. Sein erster Vorname war lange Jacob, das war ihm zu gewöhnlich. Verwendet nun den zweiten Vornamen, der sich zusammensetzt aus Thor, Donnergott, und Björn, Bär. So spielt er Golf. 28, lebt in London. Fünf Siege bisher. Geht oft ins Risiko.