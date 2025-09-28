Zum Hauptinhalt springen

Ryder Cup in den USATrump, Kommerz und Schmähgesänge auf die Gäste

Sehr spezielle Spezialkräfte: US-Präsident Donald Trump, links, und sein Golf spielender Buddy Bryson DeChambeau begrüßen sich auf dem Black Course im Bethpage State Park. (Foto: Pool/Getty Images via AFP)

Der traditionsreiche Ryder Cup zwischen den Golfprofis aus den USA und Europa droht auf Long Island in eine toxische Politshow zu kippen – dafür reicht die bloße Präsenz des US-Präsidenten.

Von Felix Haselsteiner, Farmingdale

Einen kurzen Moment gab es in dieser Woche, in dem man sich Sorgen machen musste, dass dieser Ryder Cup zu einem Ereignis der Weltpolitik wird. Am Freitagmittag um 12.39 Uhr marschierten vier Golfspieler zum ersten Abschlag des Bethpage Black Course auf Long Island, dem aus Metalltribünen errichteten Zentrum des Golfsports dieser Tage. Die Zweierteams aus den USA und Europa, sie begegneten einer aufgeheizten Menschenmenge, wurden bejubelt, ausgebuht oder sehr ernsthaft beleidigt, davon wird noch zu sprechen sein. Dann allerdings wurden sie beim bedeutungsvollsten Ereignis ihrer Sportart erst einmal zu etwas, was sie, die Spieler, in der fast 100-jährigen Geschichte dieses Turniers noch nie waren: zu Nebendarstellern.

