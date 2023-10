Europa gewinnt den Ryder Cup:Und jetzt endlich ein Auswärtssieg

Von Felix Haselsteiner, Rom

Möglicherweise muss man noch einmal zurück an die Ufer des Lake Michigan, damit der Triumph beim Ryder Cup in der ewigen Stadt die historische Perspektive bekommt, die er verdient hat. Luke Donald jedenfalls reiste in Gedanken noch einmal nach Wisconsin, nach Whistling Straits, wo er im September 2021 als Vizekapitän miterlebt hatte, wie alleine und verloren man sich fühlen kann als Europäer in den großen USA. Die Covid-Restriktionen verhinderten damals, dass europäische Zuschauer anreisten, der Heimnachteil wurde übergroß, die Amerikaner siegten 19:9 und der stolze Rory McIlroy gab danach tränenüberströmt Interviews.