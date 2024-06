Von Barbara Klimke, Paris

Zwei Jahre ist es her, dass Alexander Zverev im Rollstuhl aus dem Court Philippe-Chatrier gefahren wurde. Er war umgeknickt im Halbfinale des berühmten Sandplatzturniers in Frankreich, in einem Duell mit Rafael Nadal, mehrere Bänder im Sprunggelenk waren ihm bei dem Unglück gerissen. Ein Dreivierteljahr lang hatte er anschließend nicht mehr Tennis gespielt; ob er sich jemals wieder zu alter Stärke aufschwingen würde, war damals offen.