22. Januar 2019, 17:45 Uhr Sportpolitik Milde für Russland

Keine Suspendierung der nationalen Anti-Doping-Agentur Rusada: Die Welt-Anti-Doping-Agentur verzichtet in der Staatsdoping-Affäre trotz verspäteter Weitergabe wichtiger Labordaten auf eine Strafe.

Von Johannes Aumüller

Der russische Sport kommt trotz eines weiteren klaren Verstoßes gegen Auflagen der Welt-Anti-Doping-Agentur ohne Konsequenzen davon. Der Wada-Vorstand entschied in seiner Sitzung am Dienstag, auf eine Suspendierung der nationalen Anti-Doping-Agentur Rusada zu verzichten, obwohl wichtige Labordaten zu spät übermittelt wurden. Beschlossen wurde lediglich, dass die Rusada weiter unter Beobachtung bleibe.

"Mehrere Mitglieder des Exekutivkomitees äußerten ihre Enttäuschung, dass die Frist nicht eingehalten wurde, stimmten jedoch überein, dass diesbezüglich keine Sanktionen verhängt werden sollten", sagte Wada-Präsident Craig Reedie: "Wir wollen vor allem sicherstellen, dass Betrüger zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hoffe, dass die Athleten und andere sehen, dass wir diesbezüglich gute Fortschritte machen."

Die Wada hatte im September die Rusada nach zweieinhalbjähriger Sperre zwar wieder zugelassen, jedoch zwei Auflagen formuliert. Die erste lautete, dass Russland bis zum 31. Dezember sämtliche Informationen aus dem sogenannten Laboratory Information Management Systems (Lims) des Moskauer Dopinglabors zur Verfügung stellen sollte. Doch das geschah nicht, eine fünfköpfige Gruppe von Wada-Spezialisten reiste Ende Dezember umsonst nach Moskau.

Der offizielle Grund: Die russische Seite war nicht damit einverstanden, dass die Wada-Vertreter die Labordaten mit dem mitgebrachten Equipment sichern wollten. Erst mit 18 Tagen Verzögerung gelangte die Gruppe an die Daten - nachdem sie sich das technische Equipment in Russland noch einmal gekauft habe, wie der Wada-Chefermittler Günther Younger der FAZ berichtete. Er äußerte dabei allerdings auch Verständnis für die Haltung der russischen Seite, weil die Daten in Russland Teil eines Strafprozesses seien.

Diese Lims-Datenbank ist deswegen so wichtig für die weitere Aufarbeitung des russischen Staatsdopingskandals, weil in ihr sämtliche Vorgänge des Moskauer Labors zwischen Januar 2012 und August 2015 dokumentiert sind; das Labor war über all die Jahre eine zentrale Stelle des Manipulationsschemas. Es entdeckte zwar verbotene Substanzen in Dopingproben, trug Hunderte davon - nach Rücksprache mit dem Sportministerium - im zentralen Meldesystem der Wada aber als negativ ein. Der Wada war zwar im Vorjahr durch einen Whistleblower eine Kopie dieser Lims-Daten zugespielt worden. Sie benötigt jedoch das Original, um die Authentizität prüfen zu können und gegebenenfalls auch Verfahren gegen einzelne Sportler anstrengen zu können.

Die Wada-Vertreter versuchen daher, die Übergabe als wichtigen Schritt darzustellen - und zudem den Eindruck zu verbreiten, als könnten sie sehr sicher sein, dass die russischer Seite beim Übergabeprozess der Daten korrekt vorgegangen ist. "Wir wissen genau, wonach wir schauen müssen und wir haben die verdächtigsten Fälle bereits herausgearbeitet", sagte Chefermittler Younger.

Unabhängig von der Bewertung der verspäteten Daten-Übergabe muss gemäß der Wada-Entscheidung aus dem September eigentlich noch eine zweite Auflage erfüllt werden. Diese sieht vor, dass die russische Seite gewährleistet, bis zum 30. Juni 2019 die jetzt noch in Moskau befindlichen Proben von damals noch einmal in einem anderen Labor analysieren zu lassen, falls die Wada-Ermittler dies fordern.