Kommentar von Thomas Kistner

Polens Fußballer um Robert Lewandowski wollen nicht gegen Russlands Nationalteam spielen, ihr Verband unterstützt sie voll. Skandinavische Sportverbände brechen mit Putin und dessen Athleten. Und die deutschen Topverbände, DOSB und DFB, die haben auch klargemacht, äh, dass - ja, was denn? Dass am Anspielkreis der Bundesligen eine Schweigeminute stattfindet? Dass man in Kriegsgebieten jetzt erst mal nicht sporteln sollte?

Deutschland, vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs: Nun werden also doch Waffen an die Ukraine geliefert, der Rauswurf russischer Banken aus dem Swift-Abkommen wird nun doch mitgetragen. Aber es wirkt wieder wie stilles Brauchtum, dass deutsche Vertreter in international bedeutsamen Belangen die Letzten sind, wenn es um klare Positionen geht. Ein zögerlicher Sport steht da in unguter Tradition.

Hierzulande sind es wieder mal nur die Sportler selbst, die vorangehen. Ihre Spitzenvertretung "Athleten Deutschland" fordert den Komplettausschluss von Russland und Belarus aus allen Bereichen des Sports. Dieser Vorstoß ist nicht zu verwechseln mit wohlfeilen Forderungen des DOSB oder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die sich ja praktischerweise von selbst erfüllen: alle sportlichen Events in Russland und Belarus vorerst abzusagen.

In Deutschland löst man sich nur mühsam von einem Narrativ, das stets Lüge war und spätestens jetzt, angesichts eines Überfallkrieges mit Flächenbrandgefahr, in sich zusammenbricht: dass Sport und Politik zu trennen sind. Das ist Unfug, und niemand darf es weniger reklamieren als ausgerechnet die größte gesellschaftspolitische Bewegung des Globus: der Sport, vorneweg Olympia und der Fußball.

Die Fifa müsste Russland aus der WM-Qualifikation verbannen - aber dafür spricht bisher nichts

So geraten jetzt die mächtigsten Anführer, IOC-Boss Thomas Bach und Fifa-Patron Gianni Infantino, unters Brennglas der Weltöffentlichkeit. Beide vertraten bislang Positionen, die immer noch den "unpolitischen" Sport insinuieren. Bach hatte sich jüngst tief angefasst gezeigt davon, dass Russland in der Ukraine die olympische Waffenruhe gebrochen habe. Und Infantino meinte, die Fifa könne mit Sanktionen abwarten, vielleicht beruhige sich das Ganze ja in den nächsten Wochen. Als wäre dieser Krieg ein ärgerliches Störfeuer gegen die heiligen Sportkalender. Als gäbe es andere, formal passendere Termine für einen Kriegsbeginn - absurderweise hat das IOC sogar konkret das Ende der olympischen Waffenruhe benannt, nach den Paralympics nämlich.

Detailansicht öffnen Für Fifa-Boss Gianni Infantino könnte sich der direkte Draht in den Kreml nun in eine Feldpost verkehren. (Foto: Hassan Ammar/dpa)

Beide Sportführer sind eng verflochten mit Freund Wladimir. Bach hatte schon 2014 Dusel, dass sein Tete-a-Tete mit Putin am Ende der Sotschi-Spiele, als der Einmarsch auf die Krim schon vorbereitet war, nicht größere Aufmerksamkeit erfuhr. Was auch für den fürsorglichen Umgang seines IOC mit Russlands Staatsdoping gilt, das die Sportschlagzeilen seither beherrscht.

Und Infantino, der Fußball-Kapo, dessen Wirken die Schweizer Justiz untersucht und der sich soeben diskret von Zürich ins Emirat Katar verkrümelt hat? Er hat ein Problem, das dem der Oligarchen im Exil ähnelt. Der direkte Draht in den Kreml, der könnte sich für ihn nun in eine Feldpost verkehren. Wer so nah am Kreml ist, dass er sogar einen Teilumzug der Fifa nach Moskau plant, der zappelt auch an Putins Strippen. Die Europa-Union vollzieht bereits erste relevante Schritte; nach der Verlegung des Champions-Finales von Sankt Petersburg nach Paris soll Topsponsor Gazprom künftig an keiner Champions-League-Spielstätte mehr sichtbar sein. Aber der Fifa obliegt es, Russland aus der WM-Qualifikation zu verbannen. Und dafür spricht bisher nichts.

Die "Athleten Deutschland" haben noch eine Forderung, die eher kein Verband unterstützen wird: "Berücksichtigung relevanter Geldgeber und Funktionäre auf staatlichen Sanktionslisten". Au weia! Da käme flott ein Who is Who des Weltsports zusammen.