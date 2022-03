Da ist sie wieder: Kamila Walijewa, bei den Winterspielen in Peking wegen einer positiven Dopingprobe im Fokus, trat am Wochenende beim "Cup des ersten Kanals" an.

Von Johannes Aumüller

Immerhin, auf Bezeichnungen wie "Team Wladimir", "Team Putin" oder "Team Z" haben die Veranstalter verzichtet. Die Namen waren gleichwohl bezeichnend. Zwölf Athleten versammelten sich in der Mannschaft "Rote Maschine", zwölf andere in der Mannschaft "Die Zeit der Ersten" - beides Begriffe, die an besondere russische Stärke erinnern. "Rote Maschine" war der Spitzname, den die Eishockey-Nationalmannschaft der Sowjetunion in den 1970-Jahren wegen ihrer Dominanz erhielt. Und "Die Zeit der Ersten" ist der Titel eines Films, der die Geschichte des Kosmonauten Alexej Leonow nachzeichnet, der als erster Mensch angeseilt im Weltall schwebte.