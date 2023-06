Auch die kommende Saison im Rennrodeln wird wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nach derzeitigem Stand ohne Athletinnen und Athleten aus Russland stattfinden. Diese bleiben gesperrt, wie der Rennrodel-Weltverband Fil am Samstag auf seinem Kongress in der rumänischen Hauptstadt Bukarest beschloss. Dafür sprachen sich 22 Mitgliedsnationen aus, eine war dagegen, fünf enthielten sich. Alle Athletinnen und Athleten, Trainer und andere Funktionäre des Russischen Rennrodelverbandes bleiben von Fil-Wettbewerben bis auf Weiteres gesperrt, um "die Sicherheit" und "friedliche Sportwettkämpfe mit Integrität" zu gewährleisten, hieß es einer Verbandsmitteilung. Solange der im Februar 2022 angefangene Krieg andauere, würden die Russen im Rennrodel-Sport außen vor bleiben. Bereits im vergangenen Winter waren russische Sportlerinnen und Sportler deswegen ausgeschlossen worden. Damit folgt die Fil nicht der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), russische und belarussische Sportler trotz des Krieges in der Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder international starten zu lassen.