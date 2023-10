Der stets unpolitische Sport: Thomas Bach (rechts) stößt während der Winterspiele 2014 in Sotschi mit Wladimir Putin an.

Von Johannes Knuth

Wenn man den Berichten von Augen- und Ohrenzeugen trauen darf, ist Thomas Bach zu Beginn dieser Woche ohne Stahlhelm und schusssichere Weste in Lausanne erschienen. Das überraschte ein wenig, wenn man bedenkt, wie sehr sich der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gerade rhetorisch auf Blauhelmmission befindet. Ein gutes halbes Jahr nur noch bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris, aber von olympischem Frieden keine Spur. Im Gegenteil: Wladimir Putin, der Olympiagastgeber von Sotschi 2014, lässt weiter Tag und Nacht die Ukraine beschießen. Was also tun?