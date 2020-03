Der deutsche Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes hat den Umgang seiner sportlichen Wahlheimat Russland mit der Corona-Pandemie kritisiert. Zwar pausiert nun auch die Premjer-Liga, "aber der Trainingsbetrieb geht weiter. Wahnsinn", schrieb Höwedes bei t-online.de. Der 32-Jährige steht bei Lok Moskau unter Vertrag und musste noch am vorigen Sonntag in Rostow vor Zuschauern spielen: "Das Stadion war ausverkauft", berichtete Höwedes, und in den Städten sei "alles wie immer - die Cafés sind voll, die Metros sind voll und die Straßen sowieso." Er sei "erstaunt", wie gelassen die Russen mit dem Ansteckungsrisiko umgehen. Der Bevölkerung hätten lange Zeit "klare Empfehlungen und transparente Informationen" gefehlt. Zur Situation in Deutschland sagte Höwedes: "Die Populisten verlieren dieser Tage an Wert. Es zeigt sich, in was für einem tollen Land wir zu Hause sind."