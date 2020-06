Denis Popow, 17 Jahre jung und Torwart, wird in seiner Fußballer-Laufbahn hoffentlich noch so manches erleben. Aber seine Premiere als Profi wird auf lange Zeit schwer zu toppen sein. Am Freitagabend, zum Re-Start der russischen Fußball-Liga, musste Popow den Ball zehnmal aus dem eigenen Netz holen; 1:10 ging er mit seiner Mannschaft unter. Aber nach dem Abpfiff wurde er trotzdem zum "Man of the match", zum Spieler des Tages, gekürt. Im Tor des FK Rostow, das beim FC Sotschi unterging, hatte Popow 15 Schüsse aufs Tor abgewehrt und einen Elfmeter gehalten. Ein neuer Rekord in der russischen Liga, die sich Premier League nennt, wie die berühmte Liga von England.

Der Hintergrund von Popows aufregendem Abend ist eher skandalös. Sein Klub FK Rostow am Don, aktuell Tabellenvierter und Champions-League-Aspirant, hatte fünf Tage vor dem geplanten Wiederbeginn der Liga sechs positive Corona-Fälle im Team gemeldet. Spieler und Betreuer, insgesamt 42 Personen, mussten in Quarantäne. Rostow bat um Verlegung des Spiels, der russische Verband wollte zustimmen, aber Gegner FC Sotschi, seinerseits stark abstiegsbedroht, lehnte ab. Rostow war deshalb gezwungen anzutreten - und konnte mangels erwachsener Spieler nur Junioren aufbieten.

Die beiden jüngsten 16 Jahre, der älteste 19. Torwart Popow mittendrin. Keiner im Team hatte vorher je ein Erstliga-Spiel gemacht. Außerdem hatten die Junioren während der dreimonatigen Corona-Pause kein einziges Training absolviert. In Russland gelten ähnliche Restriktionen für Amateurspieler wie in Deutschland. "Wir waren unserem Gegner heute nur körperlich unterlegen", fasste der 17-jährige Roman Romanow zusammen, der einzige Torschütze für Rostow.

Rostows Heranwachsenden gelang dieser eine Treffer in der ersten Minute, danach ging es bergab: 42 zu zwei Torschüsse für Sotschi, und am Ende ein Torwart als Held des Abends, der zehn Gegentore kassiert hatte. Für Russlands Liga ein Fiasko, das am Sonntag seine Fortsetzung fand. Auch Dinamo Moskau nämlich, das Team der drei deutschen Spieler Roman Neustädter, Konstantin Rausch und Maximilian Philipp, meldete kurz vor dem Re-Start der Liga sechs Corona-Fälle. Im Gegensatz zur Farce in Sotschi aber stimmte Dinamos Gegner FK Krasnodar, Tabellendritter und direkter Konkurrent von Rostow, "aus Gründen des Fairplay" der Verlegung des Spiels auf Mitte Juli zu.

Eigentlich hatte sich die Liga viel vorgenommen. Nach dem Vorbild der deutschen Bundesliga und ihrer Dachorganisation DFL wurde ein Konzept zum Neuanfang aufgestellt. In einem Punkt allerdings noch erheblich ambitionierter als in Deutschland oder auch in den Ligen von England, Spanien und Italien. Russland erlaubt den Klubs sogar, zehn Prozent der Zuschauer-Kapazitäten in den Stadien zu vergeben. Obendrein wurde vergangene Woche beschlossen, dass auch die "Sky Boxen", also teure Logen für wohlhabendere Fans, geöffnet werden dürfen.

Ein Schritt, den auch die deutschen Klubs, allen voran der FC Bayern mit seinen über 100 VIP-Logen, mit größtem Interesse verfolgen. Alexander Medwedew, Präsident des Meisters und einsamen Tabellenführers Zenit St. Petersburg, glaubte letzte Woche noch: "Wir beginnen mit zehn Prozent der Tickets, aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir nach zwei Runden dann auf zwanzig Prozent erhöhen können." Zenit gewann sein eigenes erstes Spiel bei ZSKA Moskau souverän mit 4:0.

Was die Zuschauer angeht, gab es vorerst auch noch keine schlechten Nachrichten am ersten Spieltag. Abstandsregeln wurden weitgehend beachtet und durchgesetzt. Ob die Ansammlungen Covid-19-Ansteckungen nach sich ziehen, wird man erst nach der Inkubationszeit von etwa zehn Tagen beurteilen können. In St. Petersburg etwa darf Zenit 6000 Zuschauer und 1000 Logen-Besucher einlassen.

Da aber gleich zwei Teams zum Neustart an Corona-Fällen im Team strauchelten, dürfte es nun viel Wirbel geben. Russland erlebte einen fast dreimonatigen Lockdown des Landes, mit wesentlich strengeren Ausgangsbestimmungen etwa als in Deutschland. In den beiden Megastädten Moskau und St. Petersburg sinken die Corona-Fallzahlen inzwischen deutlich.

Trotzdem meldet Russland weiterhin Tag für Tag um die 8000 neue Infektionen, fast 600 000 bisher insgesamt, mehr als jedes andere Land in Europa, und offiziell über 8200 Corona-Todesopfer. Trotz dieser Zahlen hatte sich die Liga, wenige Tage nach der Aufhebung der allgemeinen Restriktionen, zu einem schnellen Neustart entschlossen. Besondere Quarantäne-Vorschriften für die Profis gab es nicht, alle Spieler blieben bei ihren Familien. Möglicherweise wird die Liga in diesem Punkt nun nachbessern müssen.