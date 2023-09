Ukrainische Mannschaften werden Wettbewerbe der Europäischen Fußball-Union (Uefa) im Falle einer russischen Teilnahme boykottieren. Das gab der nationale Verband (UAF) am Mittwoch als Reaktion auf eine Uefa-Entscheidung bekannt, wonach eine Sperre für Juniorenteams aus Russland aufgehoben werde. "Die UAF bestätigt, dass sie an keinem Wettbewerb mit russischen Teams teilnehmen werde", hieß es in einer Erklärung, in der die jüngste Uefa-Entscheidung "entschieden verurteilt" wurde. Zugleich rief der Verband andere Uefa-Mitglieder dazu auf, sich seinem Boykott anzuschließen. Der polnische Verband folgte diesem Vorschlag am Mittwoch. Medienberichten zufolge erwägt dies auch die englische FA.