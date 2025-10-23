Zum Hauptinhalt springen

MeinungEntscheidung der Fis:Der Ausschluss Russlands zeigt, dass auch Sportfunktionäre nicht einfach durchregieren können

Kommentar von Felix Haselsteiner

Lesezeit: 2 Min.

Fis-Präsident Johan Eliasch.
Fis-Präsident Johan Eliasch. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Das Votum des Skiweltverbands Fis für den weiteren Ausschluss russischer Athleten ist eine Niederlage für seinen Präsidenten Eliasch und die IOC-Chefin Coventry.

In aller Öffentlichkeit mit Niederlagen umzugehen, das gehört im Leben eines Sportlers dazu. Vor laufenden Kameras müssen Athleten Blamagen erleben und verarbeiten. Danach geben sie Interviews und sollen ihre Gefühlswelt darlegen. Wie angenehm wirkt da im Gegenschnitt das Leben eines Sportfunktionärs, der in der Regel seine Niederlagen in Hinterzimmern erfährt und sich nicht einmal öffentlich rechtfertigen muss.

Olympische Winterspiele
:Wie sich die Fis für ein Startverbot Russlands entschied

Der Ski-Weltverband Fis verweigert Russland und Belarus den Start bei den kommenden Winterspielen. Protokoll einer unerwarteten Entscheidung – die vor allem Fis-Präsident Johan Eliasch sowie das IOC schlecht aussehen lässt.

SZ PlusVon Felix Haselsteiner und Johannes Knuth

