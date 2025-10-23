In aller Öffentlichkeit mit Niederlagen umzugehen, das gehört im Leben eines Sportlers dazu. Vor laufenden Kameras müssen Athleten Blamagen erleben und verarbeiten. Danach geben sie Interviews und sollen ihre Gefühlswelt darlegen. Wie angenehm wirkt da im Gegenschnitt das Leben eines Sportfunktionärs, der in der Regel seine Niederlagen in Hinterzimmern erfährt und sich nicht einmal öffentlich rechtfertigen muss.
MeinungEntscheidung der Fis:Der Ausschluss Russlands zeigt, dass auch Sportfunktionäre nicht einfach durchregieren können
Kommentar von Felix Haselsteiner
Lesezeit: 2 Min.
Das Votum des Skiweltverbands Fis für den weiteren Ausschluss russischer Athleten ist eine Niederlage für seinen Präsidenten Eliasch und die IOC-Chefin Coventry.
Olympische Winterspiele:Wie sich die Fis für ein Startverbot Russlands entschied
Der Ski-Weltverband Fis verweigert Russland und Belarus den Start bei den kommenden Winterspielen. Protokoll einer unerwarteten Entscheidung – die vor allem Fis-Präsident Johan Eliasch sowie das IOC schlecht aussehen lässt.
