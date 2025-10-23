Das Votum des Skiweltverbands Fis für den weiteren Ausschluss russischer Athleten ist eine Niederlage für seinen Präsidenten Eliasch und die IOC-Chefin Coventry.

In aller Öffentlichkeit mit Niederlagen umzugehen, das gehört im Leben eines Sportlers dazu. Vor laufenden Kameras müssen Athleten Blamagen erleben und verarbeiten. Danach geben sie Interviews und sollen ihre Gefühlswelt darlegen. Wie angenehm wirkt da im Gegenschnitt das Leben eines Sportfunktionärs, der in der Regel seine Niederlagen in Hinterzimmern erfährt und sich nicht einmal öffentlich rechtfertigen muss.