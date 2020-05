Der ehemalige Bundesliga-Profi Jefferson Farfan vom Erstligisten Lokomotive Moskau ist als erster Fußballer in Russland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Klub von Benedikt Höwedes am Samstag bekannt. "Wir wünschen dir alles Gute für deine Gesundheit, Jeff. Werde schnell gesund", twitterte der Verein. Der 35-Jährige aus Peru befinde sich in Moskau und sei nicht ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Vorstandsvorsitzende Anatoli Mechtscheriakow der Nachrichtenagentur Ria-Novosti. Farfan, der von 2008 bis 2015 für Schalke 04 aufgelaufen war, absolvierte in dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung kein Spiel für den Tabellendritten der russischen Premjer Liga.

Der Spielbetrieb ist seit 17. März ausgesetzt, der Neustart nach dem 22. Spieltag hinter geschlossenen Türen soll am 21. Juni über die Bühne gehen. Russland verzeichnet seit Wochen steigende Infektionszahlen und liegt mit derzeit mehr als 272.000 Fällen weltweit auf Platz zwei hinter den USA.