Nach allem, was aktenkundig ist, ist Ursula von der Leyen nach wie vor Präsidentin der Europäischen Kommission. Als die 68-Jährige am Montag präsentierte, mit welchen neuen Sanktionen sich die Europäische Union gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stemmen will, klang von der Leyen jedoch bisweilen wie eine Sportpolitikerin. „Sportveranstaltungen dürfen kein Forum für Propagandaaktivitäten sein“, sagte sie. Deshalb verschließe man Russland nun auch die „Tür zur Teilnahme an europäischen Sport- und Kulturveranstaltungen“. Und auch wenn das für die Praxis wohl weniger bedeutet, als man beim ersten Hören vermuten könnte: Dass die EU-Präsidentin dem Weltsport einen Wertekodex samt Maßnahmen diktiert, ist für diesen Weltsport so blamabel wie gefährlich.