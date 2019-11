Gewiss, die Sanktionen gegen Russland, die nun ein Expertenteam der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada empfiehlt, reichen weiter als andere zuvor. Aber das wurde ja erwartet, im rechtsstaatlichen Teil der Welt. Moskaus Sportregenten haben, trotz der peinlichen Aufdeckung ihres staatlich organisierten Betrugs, einfach munter weiter gemacht, letzte Manipulationen datieren von Anfang 2019. Das beweist, dass der fürsorgliche Täterschutz, den vor allem das Internationale Olympische Komitee in der Affäre pflegte, als Abschreckung völlig untauglich war. Ganz im Gegenteil.

In der Theorie soll sich die Welt nun über die nächsten vier Jahre daran gewöhnen, dass russische Athleten als "neutrale" starten und das Land keine Events austrägt, weder Volleyball-WM 2022 noch Eishockey-WM 2023; dass es die Spiele bei der Fußball-EM 2020 abgibt und die Sbornaja auch bei der Wüsten-WM 2022 in Katar fehlen wird. In keinem Stadion sollen Flaggen oder Wimpel flattern. Klar, das würde Putin und Co. arg treffen: Wofür braucht es so einen geheimdienstlich inszenierten Großbetrug - wenn nicht, um nationale Stärke zu zeigen?

In der Praxis stellen sich diese Fragen aber noch nicht. Sondern eine andere: Was bleibt übrig von diesen frommen Forderungen, wenn der Wada-Vorstand entschieden hat? Bei dem Gremium ist Skepsis angebracht. Ein enormer Systemfehler macht es zur stumpfen Waffe: Die Wada wird vom IOC dominiert. Und stets waren die Ringe-Vermarkter, ein Bund aus Geld-, Land- und Hochadel, mit den Potentaten dieser Welt verbandelt; stets pflegten sie den pragmatischen Umgang mit Sportbetrugs-Problemen aller Art.

Das Schlimmste kommt noch - für Russland wohl eher nicht

Die Wada, offiziell unabhängig, ist von den Tentakeln dieses IOC durchdrungen. Offiziell hat sie das Sagen - aber wie das funktioniert, hat das IOC nur Stunden nach den harschen Empfehlungen demonstriert: Es teilte seine Weltsicht mit und betont sogleich Dinge, die gar nicht explizit eruiert wurden, aber halt die Richtung vorgeben: Russlands NOK, also den engsten Funktionärskameraden, sei kein Fehlverhalten attestiert worden. So läuft das im Olymp. Da fliegt der größte Staatsschwindel der jüngeren Sporthistorie in einer lupenreinen Autokratie auf, aber die olympischen Sachwalter haben exklusiv nichts mitgekriegt. Eine so atemberaubende Unfähigkeit, dass man sie allesamt sofort rausschme - ..., sorry, nein: brüderlich umarmen muss!

Dazu passt, wie es das IOC begrüßt, dass russische Athleten an Wettkämpfen teilnehmen können, wenn sie zeigen, dass sie in keiner Weise mit dem Fehlverhalten zu tun haben - na bitte. Hier haben die Wada-Prüfer selbst das Türchen adventlich weit aufgestoßen - mit wolkigem Gefasel zu der Frage, wer denn nun wirklich auszuschließen ist. Offenbar nur überführte Sünder. Wer das ist, regelt erstens der Sport, zweitens betrifft es sowieso viele Athleten, die nicht mehr aktiv sind. Den Rest richten Ausrüster und Veranstalter; etwa über Insignien, die klare Rückschlüsse zur Herkunft dieser neutralen Sport-Armada zulassen.

Bestens gewählt ist auch der Zeitpunkt des Beschlusses im Dezember. Bis Jahresende heißt der Wada-Boss Craig Reedie, der Brite sitzt auch: im IOC. Aber klar: Der Mann ist völlig unabhängig. Das Schlimmste kommt also noch. Für Russland wohl eher nicht, sehr wahrscheinlich aber für den Weltsport.