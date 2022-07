Der wegen angeblicher Wehrdienstverweigerung festgenommene russische Eishockey-Nationaltorhüter Iwan Fedotow wird wohl auf eine Militärbasis auf der Arktis-Insel Nowaja Semlja strafversetzt. Das berichtete am Sonntagabend die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf russische Sicherheitsorgane.

Fedotow wollte ZSKA Moskau, den zentralen Sportklub der Roten Armee, verlassen, um in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL für die Philadelphia Flyers zu spielen. Der 25-Jährige wurde am Freitag nach dem Training von Unbekannten festgehalten und in einen Kleinlaster verfrachtet. Später wurde bekannt, dass er in ein Kreiswehrersatzamt gebracht und dort festgehalten wurde. Am Sonntag wurde Fedotow dann zum Marinestützpunkt Seweromorsk, nördlich von Murmansk, gebracht. Nowaja Semlja ist als ehemaliges sowjetisches Atomtestgelände bekannt.

In der zurückliegenden Saison hatte Fedotow mit ZSKA die Meisterschaft in der osteuropäischen KHL gewonnen. Sein Vertrag lief Ende Juni aus.