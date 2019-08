Die russische Leichtathletin Margarita Plawunowa ist in ihrem Urlaub bei einem Trainingslauf im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Die Hürden- und Flachsprinterin wurde am Straßenrand in einem kleinen Dorf im Distrikt Morschansk im westrussischen Gebiet (Oblast) Tambow gefunden. Dies bestätigte der russische Leichtathletik-Verband. Plawunowa war demnach laut Augenzeugen plötzlich zusammengebrochen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Athletin feststellen. Vermutet wird ein Herzstillstand. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Plawunowa, die auch als Model arbeitete, gehörte in den Sprintdisziplinen nicht zur nationalen Spitze. Ihre Bestzeiten lagen laut Angaben des Weltverbandes IAAF bei 14,06 Sekunden über 100 m Hürden sowie bei 7,90 über 60 m und 8,56 Sekunden über 60 m Hürden.