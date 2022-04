Die Schweiz setzt sich für den Ausschluss von russischen und belarussischen Funktionären aus Spitzenämtern in internationalen Sportverbänden ein. Das geht aus einem Brief von Sport- und Verteidigungsministerin Viola Amherd an das Internationale Olympische Komitee (IOC) hervor. Angesichts der Situation in der Ukraine reiche es nicht mehr aus, Athletinnen und Athleten aus den beiden Ländern von Wettkämpfen im Ausland auszuschließen, heißt es in dem Schreiben. In vielen Sportföderationen haben russische Funktionäre noch wichtige Ämter inne.

In der Schweiz sind zahlreiche Spitzenverbände angesiedelt, darunter neben dem IOC auch die Fußballverbände Fifa und Uefa. Die Schweizer Regierung glaube, dass das IOC Druck auf die Verbände ausüben könne, etwa mit der Drohung, sie aus der olympischen Familie auszuschließen, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Sport. Das IOC, das selbst vier Russen zu seinen (Ehren-)Mitgliedern zählt, reagierte zurückhaltend auf die Forderung. Es will weiterhin keine russischen Funktionäre ausschließen und argumentiert dabei mit einem Verweis auf seine olympische Charta. Demnach seien die IOC-Mitglieder "keine Vertreter ihres Landes innerhalb des IOC. Sie werden vielmehr als Einzelpersonen vom IOC gewählt und dann als Botschafter des IOC an die Sportorganisationen ihres Landes delegiert."