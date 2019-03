3. März 2019, 14:05 Uhr Rummenigge über Timo Werner "Würde raten, nicht zu offensiv mit der Personalie umzugehen"

Der Bayern-Boss stichelt Richtung RB Leipzig wegen eines möglichen Transfers des Nationalstürmers. LeBron James und Nowitzki kassieren bittere Niederlagen.

Meldungen im Überblick

FC Bayern, Timo Werner: Die RB-Bosse Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff dementieren, Karl-Heinz Rummenigge stichelt: Der Wechsel-Poker um Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner nimmt Fahrt auf. "Rasenball heißen die doch, glaube ich. Ihnen würde ich den Ratschlag geben, nicht zu offensiv mit der Personalie umzugehen, weil manchmal liegt man auch nicht richtig", sagte Rummenigge nach dem 5:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach süffisant.

Werner selbst sagt schon lange nichts mehr. Seit Weihnachten liegt ihm ein neues RB-Angebot zur Verlängerung seines bis 30. Juni 2020 laufenden Vertrages vor. Unterschreiben wird der Schwabe, der am Samstag beim 1:0 der Sachsen beim 1. FC Nürnberg fehlte, es wohl nicht. Nun ist die Frage: Wohin geht er? Und wann. Rangnick und Mintzlaff werden derzeit nicht müde, Meldungen über eine bereits erzielte Einigung über einen Werner-Wechsel nach München zu dementieren. Die Sport Bild hatte vergangene Woche berichtet, Werners Berater Karlheinz Förster habe sich mit dem deutschen Rekordmeister auf einen Vertrag für den Angreifer geeinigt. "Es gibt mit keinem anderen Verein einen Austausch", sagte Geschäftsführer Mintzlaff am Samstag im TV-Sender Sky. "Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf uns zusammen mit Timo."

Bei Sport1 legte Mintzlaff nach: "Ich weiß gar nicht, was der FC Bayern in der Causa Werner zu tun hat. Mit Timo können sie ja noch gar nicht gesprochen haben, weil der Spieler bei uns ist, einen Vertrag bei uns hat - und Bayern hält sich auch immer an alle FIFA-Regularien. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass es da schon irgendwelche Absprachen gibt." Rummenigge wollte zu den Gerüchten nichts sagen. "Ich bestätige überhaupt nichts", sagte er. Um dann doch einen Seitenhieb in Richtung der Sachsen hinterher zu schieben: "Ich habe sehr viel Erfahrung im Geschäft. Und wann immer man mit Transfers so offensiv umgeht wie Rasenball, ist es nicht im Interesse."

Dirk Nowitzki, NBA: Der Basketballer kassiert die höchste Saisonniederlage mit den Dallas Mavericks, und auch für LeBron James geraten die NBA-Playoffs langsam außer Sichtweite. Die Los Angeles Lakers verloren 109:118 bei den Phoenix Suns, dem schlechtesten Team der nordamerikanischen Profiliga. Damit liegt der 16-malige Meister aus Kalifornien im letzten Viertel der Hauptrunde schon fünf Siege hinter einem Playoff-Rang. "Wir hätten dieses Spiel aus offensichtlichen Gründen gebraucht", kritisierte James. "Es ist unglücklich, dass wir diese Chance nicht nutzen konnten." In seiner ruhmreichen Karriere verlor der 34-Jährige nach Angaben des Senders ESPN niemals zuvor so spät in einer Saison gegen ein Team mit einer so schlechten Bilanz wie Phoenix.

Es wäre das erste Mal seit der Spielzeit 2004/2005, dass James mit seinem Team nicht in der K.o.-Runde steht. Bereits die dritte Saison in Serie werden die Playoffs wahrscheinlich ohne Nowitzki und seine Mavericks stattfinden. Mit 81:111 mussten die Texaner eine Klatsche gegen die Memphis Grizzlies einstecken und liegen nach sechs Niederlagen aus sieben Spielen weiter deutlich hinter dem achten Platz in der Eastern Conference. Nowitzki traf nur zwei seiner zehn Feldwürfe und kam auf sieben Punkte.

Ski alpin, Kvitfjell: Einen Tag nach seinem Sieg in der Abfahrt hat der italienische Skirennfahrer Dominik Paris auch den Super-G in Kvitfjell gewonnen. Der 29 Jahre alte Südtiroler setzte sich am Sonntag auf der Olympia-Strecke von 1994 deutlich gegen den Norweger Kjetil Jansrud und den Schweizer Beat Feuz durch. Paris war es schon in Bormio gelungen, bei beiden Speedrennen an einem Wochenende ganz oben auf dem Podium zu landen. Fast zwei Sekunden langsamer als der Sieger war Kitzbühel-Gewinner Josef Ferstl, der die falsche Skiwahl getroffen hatte. Die DSV-Starter Dominik Schwaiger und Klaus Brandner schieden aus.