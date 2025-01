Von Korbinian Eisenberger, Ruhpolding

Wer in den 70er-Jahren in Wildenmoos bei Inzell vorbeikam, der hat dort bisweilen Schüsse im Wald vernommen. Als ginge die Jagdsaison das ganze Jahr über, so war das damals, es wurde aber nicht auf Wild geschossen, sondern auf Ballons. Im Unterholz hatten die ersten Biathleten des Landes ihr Trainingsgelände eröffnet, mehr heimlich als offiziell, genehmigt war die Sache nicht. „Irgendwann sind sie ihnen draufgekommen“, sagt Wolfgang Pichler, der sich an die Schüsse von einst erinnert, er selbst war damals ein junger Mann. „Es war klar, dass eine legale Anlage fürs Biathlon hermuss“, sagt Pichler, der inzwischen 69 Jahre alt ist. „Die Frage war nur: wo?“