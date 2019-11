Auf einmal hatte einer der Kleinsten den Ball. Winger Cheslin Kolbe misst nur 1,72 Meter, er gehört damit zu den Ausnahme-Erscheinungen im Rugby-Team von Südafrika. Als er vor dem Finale der Rugby-WM im Stadion von Yokohama, Japan, gegen England bei der Nationalhymne zwischen seinen hünenhaften Kollegen stand und die Kamera an ihren Köpfen vorbeifuhr, sah es so aus, als sei da eine Lücke in der Reihe der Springboks. Aber Cheslin Kolbe war da, er ist einer der quirligen Außen, die Südafrikas kraftvollen Stil um ein schnelles Flügelspiel bereichern. Lange hatte er auf seine Chance gewartet, fast 80 Minuten lang, und nun war sie da, kurz vor dem Ende dieses intensiven Kampfes um den wichtigsten Pokal im Rugby-Sport. Er hatte den Ball, er täuschte an, änderte blitzschnell die Richtung, kurvte an den Engländern vorbei. Es war als würde er tanzen. Dann legte er den Ball hinter der Gewinnlinie ab, und in der Regenbogennation konnten die Feierlichkeiten beginnen. 32:12. Südafrika ist der neue Rugby-Weltmeister.

Dieser letzte gewinnbringende Einsatz des Wingers Kolbe ist einer der wenigen Momente der Leichtigkeit gewesen in einem WM-Finale zwischen Südafrika und England, das die meiste Zeit alles andere als ein Vergnügen für Freunde eleganter Tempomanöver war. Manche Medien hatten es angekündigt wie einen Actionthriller mit Gewalt, Zusammenstößen und Kawumm. Die Paarung stand für den Sieg des zupackenden Kraftrugbys über die Kunst des virtuosen Ballspiels. Denn Südafrika hatte im Viertelfinale die flinken Japaner ausgeschaltet, die Überraschungsmannschaft des Turniers, indem sie deren mitreißenden Offensivgeist mit ihrer körperlichen Überlegenheit erstickten. Und England hatte im Halbfinale mit einer epischen Kraftanstrengung den Titelverteidiger auflaufen lassen, Neuseelands All Blacks, die prominentesten Vertreter des schönen, anspruchsvollen, immer auf Trys zielenden Spiels. Dieses Finale war somit ein Treffen der weltbesten Rugby-Handwerker, und damit für viele Kenner des Sports eine besonders spannende Angelegenheit.

Armdrücken auf höchstem Niveau

Die Rugby-Teams von Südafrika und England stehen für die Lehre vom reinen Streit der Körper, den zunächst kein falscher Schnörkel stört. Englands Defensiv-Coach John Mitchell, ironischerweise ein Neuseeländer, beschrieb die Ausgangslage vor dem WM-Finale am anschaulichsten, als er sagte: "Wir werden die beiden kraftvollsten Rugbyteams der Welt erleben. Über die Gewinnlinie zu kommen, wird extrem schwierig."

Und so wurde dieses Finale dann auch eine Art Armdrücken auf höchstem Niveau, bei dem Südafrika von Anfang an im Vorteil zu sein schien. Konter und überfallartige Attacken gehörten zu den Mitteln, mit denen sich Englands Mannschaft auf dem Weg ins Finale gegen Ballbesitz-Teams wie Australien und Neuseeland durchsetzte. Aber mit schierer Wucht Schockmomente zu schaffen gegen einen spielbestimmenden Gegner, funktionierte gegen die Südafrikaner von Chefcoach Rassie Erasmus nicht, weil die selbst nicht den Anspruch haben, in Schönheit zu gewinnen.

Und so entfaltete sich ein Vergleich der ähnlichen Spielanlagen, bei dem sich die Springboks früh Vorteile verschafften. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Engländer mal eine starke Phase, in der sie den Ball nah an die Endzone der Südafrikaner trugen. Kurz vor der Gewinnlinie tobte ein Gewühl aus weißen und grünen Leibern, es war als könnte Schiedsrichter Jérome Garcès aus Spanien jederzeit den Arm heben, um den ersten Try der Partie anzuzeigen. Aber die südafrikanische Abwehr funktionierte. Die Engländer konnten den Wall der Südafrikaner nicht überwinden. Am Ende sprang für sie nicht mehr heraus als ein Penalty-Kick, den Kapitän Owen Farrell sicher in drei Punkte verwandelte. 6:6 stand es da. Aber Südafrikas Team erzwang mehr Fouls. Zur Pause stand es 12:6. Oder anders gesagt: 4:2 Penalty-Tore.