Noch heute kursiert in England das Sprichwort: "Football is a game for gentlemen played by hooligans, and rugby union is a game for hooligans played by gentlemen." Dieser Satz wird vermutlich häufiger von Rugby spielenden Engländern zitiert, schmeichelt er ihnen doch mehr als den Fußballern. Er zeigt aber auch, dass die beiden Sportarten eine besondere Beziehung verbindet. Wer die Ursprünge des modernen Rugby sucht, der muss sich zwangsläufig mit dem Fußball beschäftigen. Die beiden Sportarten haben dieselben Wurzeln. (Bild: Zeichnung um 1870)