7er-Rugby bei Olympia:Zehnkämpfer mit Ball

Der Sprinter Waisake Tewa und die Taekwando-Kämpferin Lolohea Navuga Naitasi sind herausragende Sportler. Sie reisen nach Paris , um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und doch dürften sie wissen: Die Medaillenhoffnungen ihrer Landsleute liegen nicht auf ihnen. Immerhin 33 Athletinnen und Athleten aus dem Inselstaat Fidschi, nördlich von Neuseeland und östlich von Australien gelegen, treten in Frankreich an. Die eindeutige Mehrheit jedoch, zwölf Männer und zwölf Frauen, sind dort, um ihre Heimat im Nationalsport Rugby zu vertreten.

Rund 80 000 Menschen, knapp ein Zehntel der Inselbevölkerung, spielt organisiert Rugby. Es ist also davon auszugehen, dass auch die zwölfstündige Zeitverschiebung nicht viele davon abhalten wird, am Mittwoch um 17 Uhr mitteleuropäische Zeit den Fernseher einzuschalten, wenn die Männerauswahl zum Auftakt auf Uruguay trifft. Wie im Fußball beginnt auch das Rugby-Turnier der Männer mit zwölf Teams bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier. Gespielt wird im Stade de France, das Finale findet schon am Samstag statt. Danach beginnt das Frauenturnier.

Nun könnten sich gelegentliche Rugby-Zuschauer fragen: Wenn so viele Frauen und Männer in Fidschi Rugby spielen, wieso sind dann nur je zwölf von ihnen in Paris? Bei der Rugby-WM oder dem Six-Nations-Turnier stehen doch immer dreißig Akteure auf dem Feld! Stimmt. Doch im Vergleich zum klassischen 15-gegen-15, das in zweimal 40 Minuten gespielt wird, nimmt weltweit die Beliebtheit des sogenannte 7er-Rugbys, das 2016 auch erstmals olympisch war, immens zu. Zuvor hatte dieser Sport bei Olympia 92 Jahre lang gar nicht mehr stattgefunden. „Im Prinzip ist es dasselbe Spiel mit weniger Spielern“, sagt Clemens von Grumblow der SZ. Er ist Bundestrainer der deutschen 7er-Rugby-Nationalmannschaft, die sich nicht für Paris qualifiziert hat.

Die Regeln unterscheiden sich tatsächlich kaum. Der eiförmige Ball darf nur rückwärts gepasst werden, das Feld ist 100 Meter lang und 70 Meter breit, und Punkte können auf drei Arten erzielt werden. Durch einen Try – zu Deutsch: Versuch –, wenn der Ball in der Malzone am Ende der gegnerischen Hälfte abgelegt wird: Das gibt fünf Punkte. Durch die Erhöhung nach dem Try (zwei Punkte). Und, im 7er-Rugby eher selten, durch einen Straftritt nach einem Foul (drei Punkte). Bei den beiden letztgenannten Versuchen ist das Ziel, den Ball durch die Torstangen zu kicken.

Zum Olympiasieg druckt die Notenbank extra einen Sieben-Dollar-Schein

Die zentrale Besonderheit beim 7er-Rugby verrät der Name: Pro Team stehen nur sieben Spieler auf dem Feld. Zudem dauert eine Halbzeit gerade einmal sieben Minuten, die Partien bei Olympia sind im 30-Minuten-Rhythmus getaktet, jedes Team muss täglich zweimal ran. „Es ist höchst anstrengend“, sagt von Grumblow, der olympische Vergleiche findet, um zu erläutern, worauf es ankommt: „15er-Rugby ist wie Volleyball und 7er-Rugby wie Beachvolleyball.“ Und: „Bei uns braucht es den Spielertyp Zehnkämpfer.“ Soll heißen: Spezialisten, die sich zum Beispiel im Gedränge auf dem Feld sehr gut behaupten können, aber in Sprintduellen meist unterlegen sind, eignen sich für das 7er-Rugby nicht. Hier muss jeder alles können. „Geschwindigkeit entscheidet“, betont von Grumblow.

Nicht einmal halb so viele Spieler auf dem genauso großen Feld, das bedeutet: mehr Platz und entsprechend mehr Durchbrüche. Ein beliebtes taktisches Mittel im Angriff ist es, die gegnerische Mannschaft möglichst weit auf die eine Seite zu locken, um einem schnellen Spieler auf der anderen Seite den Raum zu eröffnen, damit dieser den Ball in die Malzone tragen kann. Beim 7er-Rugby reicht es häufig schon, einem einzigen gegnerischen Tackling zu entkommen, um fünffach zu punkten. Ballverluste und Fehlpässe sind, auch wegen der begrenzten Zeit, allerdings besonders ärgerlich. Dadurch wird das Spiel im Vergleich zur klassischen Variante kurzweiliger und ereignisreicher, die Hemmschwelle für fachfremde Zuschauer sinkt. Hinzu kommt, dass „die Taktik beim 7er-Rugby eine kleinere Rolle spielt“, wie der Bundestrainer erläutert: „Bei Olympia kommt es darauf an, sich unter großem Druck die Leichtigkeit zu bewahren.“ Womit man wieder bei Fidschi wäre, dem großen Favoriten für das an diesem Mittwoch beginnende Turnier.

2016 in Rio gewannen die Männer Gold: Es war die erste olympische Medaille für Fidschi in der Geschichte des Landes. Der 22. August 2016 wurde prompt zum nationalen Feiertag erhoben, und die Notenbank brachte zur Feier des 7er-Rugbys einen Sieben-Dollar-Schein in Umlauf. Bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren gelang dann sogar die Titelverteidigung. Das Erfolgsgeheimnis? „Andere verkrampfen, Fidschi nicht“, sagt von Grumblow. Er erklärt das mit dem Umstand, dass die Kinder an den Stränden von Fidschi, wenn es sein müsse, auch mit Plastikflaschen Rugby spielten. „Das ist ein sehr verspieltes Team, und es ist immer wieder sensationell, ihnen zuzusehen.“ Im Blickpunkt dürfte Fidschis Kapitän Jerry Tuwai stehen: Er war schon 2016 und 2021 Teil des Teams.