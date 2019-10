Frankreich und England haben als erste Teams bei der Rugby-WM in Japan das Viertelfinale erreicht. Frankreich zitterte sich am Sonntag beim 23:21 (17:7) über Tonga zum dritten Sieg im dritten Spiel. Am Tag zuvor hatte England durch ein 39:10 (15:3) über Argentinien ebenfalls den dritten Erfolg gefeiert. Beide Nationen können vor den letzten Vorrundenspielen nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze der Gruppe C verdrängt werden, die zum Einzug ins Viertelfinale berechtigen. Dagegen muss sich Neuseeland nach dem 71:9 (24:9) über Namibia trotz einer furiosen zweiten Halbzeit am Sonntag gedulden. Der Weltmeister der letzten beiden Turniere führt nach dem dritten Erfolg die Gruppe B an, kann aber sowohl von Südafrika als auch im direkten Duell von Italien am nächsten Samstag überholt werden.