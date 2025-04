Der französische Rugby-Star von einst kann sich an nichts mehr erinnern

Von Oliver Meiler

Als Sébastien Chabal noch aktiv Rugby spielte, mit langem Bart und langem Haar, imposant in allem, nannte man ihn „Attila“, „Hannibal Lecter“, „die französische Bestie“, „Höhlenmensch“. Übernamen, die er wie Trophäen mit sich herumtrug. Härte war seine Glorie. Am besten traf es aber wohl „der Anästhesist“. Wenn Chabal seinen Körper, 120 Kilogramm auf 1,91 Meter und fast nur Muskeln, seinen Gegnern in den Weg stellte, diese auf Schulterhöhe abblockte, auch mal im vollen Lauf, dann kam es vor, dass der Gegner wie ein Stein zu Boden sank und das Bewusstsein verlor.