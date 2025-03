Nur ein Abschluss der EM auf dem fünften Rang hätte die deutschen Träume von einer WM-Teilnahme 2027 in Australien noch am Leben erhalten. Dieser ermöglicht die Teilnahme an einem Repechage-Turnier um eines der letzten Tickets für Australien. Nach den Niederlagen in Rumänien (10:48), Portugal (14:56) und gegen Belgien (19:39) beendete Deutschland die EM-Vierergruppe B punktlos am Tabellenende. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe sicherten sich dagegen nicht nur den Platz in den Halbfinals, sondern auch das Ticket für die WM.