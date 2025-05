Dass bald eine Mannschaft aus Papua-Neuguinea in Australiens populärster Rugby-Liga spielt, findet Drew Mckinnel nicht so seltsam, wie man das von einem Sportfreund aus Sydney erwarten könnte. Mit seinem Kumpel Adam sitzt er in der Sportbar „Locker Room“, die am Rand des Olympiaparks von 2000 im Vorort Homebush Bay liegt. Es ist Samstag. Die National Rugby League (NRL) veranstaltet den kompletten Spieltag in Brisbane. Auf den Fernsehschirmen verlieren gerade die South Sydney Rabbitohs, die zu 25 Prozent dem neuseeländischen Schauspieler Russell Crowe gehören, gegen die Newcastle Knights. Und der Ex-Soldat Mckinnel, 40, erzählt von Papua-Neuguinea.

2012 und 2013 war er im unterentwickelten Pazifikstaat als Logistik-Manager für einen amerikanischen Mineralölkonzern. In der Bergstadt Tari betreute er ein Gasprojekt. Und dort erlebte er, wie begeistert die Einheimischen die Übertragung von einem Spiel der State-of-Origin-Serie zwischen den australischen Landesauswahlen von New South Wales und Queensland betrachteten. Vor allem erlebte er, wie sauer sie wurden, als mitten im Match der Dieselgenerator ausfiel, der den Fernseher am Laufen gehalten hatte. „Das war Aufruhr“, sagt Drew Mckinnel, „wir holten einen Ersatzgenerator, um Ruhe und Frieden zu bewahren.“

So wichtig ist den Menschen in Papua-Neuguinea (PNG) das Spiel. „Es ist für sie wie eine Religion“ – deshalb glaubt Drew Mckinnel auch, dass der Rugby-Plan der australischen Regierung für das gebeutelte Nachbarland gelingen wird.

Von 2028 an soll eine Mannschaft aus der PNG-Hauptstadt Port Moresby die NRL bereichern, die Liga der weitverbreiteten Variante Rugby League. Mit 600 Millionen australischen Dollar, rund 340 Millionen Euro, will die Regierung in Canberra sie für zehn Jahre unterstützen. Im Gegenzug erwartet Australien von Papua-Neuguinea eine unverbrüchliche Sicherheitspartnerschaft. Wie bedeutend der Deal ist, konnte man schon daran sehen, wer ihn im Dezember verkündete: Neben Peter V’landys, dem Vorstand des Liga-Betreibers ARLC, taten dies die Premierminister persönlich, Anthony Albanese für Australien und James Marape für Papua-Neuguinea. „Um die NRL geht es dabei weniger“, sagt Drew Mckinnel, „sondern um eine politische Gefälligkeit zum Schutz gegen den chinesischen Einfluss in Papua-Neuguinea.“

Die australische Anschubfinanzierung käme dem Sport in Papua-Neuguinea zugute – aber es gibt auch Kritik an den Plänen

Aufstieg durch Diplomatie – das ist eigentlich nicht die feine sportliche Art. Wo führt das hin, wenn Staaten ihre Interessen in Spielpläne hineinverhandeln? Gehört bald zur deutschen Ukraine-Hilfe, dass Dynamo Kiew in der Bundesliga spielt? Bringt Japans Regierung den US-Präsidenten Donald Trump von seinen Strafzöllen ab, indem sie amerikanische Wrestler beim Sumo mitmachen lässt?

Bestimmt nicht. Und Australiens Regierung hätte diese neue Form der Sportpolitik wohl auch nicht gewählt, wenn die Gesamtlage sie nicht erfordern würde. In Ozeanien befinden sich Australien und andere Demokratien in einem Wettstreit mit der Parteidiktatur China um Einfluss und Standorte. Mit Geld und umstandsloser Hilfe bringt China Inselstaaten auf seine Seite, die lange als feste Partner des Westens galten. Sport spielt dabei eine Rolle.

Rugby-Zentrum am Pazifik: Blick auf das Sir-Hubert-Murray-Stadion in Port Moresby. (Foto: Thomas Hahn/SZ)

Die Salomonen östlich von Papua-Neuguinea zum Beispiel schlossen unter anderem deshalb ein Sicherheitsabkommen mit China ab, weil Peking fast alle Sportstätten für die Pazifik-Spiele von 2023 finanzierte. Beim G-7-Gipfel in Hiroshima vor zwei Jahren, bei dem die sieben reichsten Demokratien auch mit Vertretern des sogenannten globalen Südens verhandelten, bestätigte Mark Brown, Premierminister der Cookinseln und damals Vorsitzender des Pazifik-Insel-Forums, dass China seiner Region Dinge biete, die der Westen nicht bietet. Im Gespräch mit der SZ zählte Brown auf: „Gebäude, Sportanlagen, Maschinen für die Infrastruktur.“

Und auch in Papua-Neuguinea betreibt China Sportförderung. Dem australischen Sender ABC sagte die frühere Rugbyspielerin Tahina Booth kürzlich: „China bringt sich in der Breitensportinfrastruktur Papua-Neuguineas ein.“ Tahina Booth muss es wissen. Sie ist die Gründerin der Organisation Grass Skirt Project, die sexualisierte Gewalt in PNG mit Sportinitiativen bekämpft.

Die NRL-Lizenz für Port Moresby ist eine publikumswirksame Zugabe zu Australiens Entwicklungshilfe

Papua-Neuguinea ist der größte Inselstaat im Pazifik, reich an Rohstoffen, besonders wichtig also. Und Australien nutzt im Kampf um seine Gunst jedes Mittel, über das China nicht verfügt. „Canberra hat geschaut, welchen Wettbewerbsvorteil es hat“, sagt Mihai Sora, Pazifik-Experte beim Thinktank Lowy Institute. Dabei entdeckte man die gemeinsame Liebe zum Rugby und die Profiliga, in der schon jetzt PNG-Profis spielen. Die NRL-Lizenz für Port Moresby ist so etwas wie die publikumswirksame Zugabe zu Australiens vielfältiger Entwicklungshilfe. Premier Albanese verkauft sie als Errungenschaft seiner Außenpolitik.

Port Moresby ist kein gemütlicher Ort. Die Kriminalität ist hoch, regelmäßig gibt es Tumulte. Ausländern wird geraten, nicht allein loszuziehen. Aber Rugby wirkt wie der heile Punkt im Chaos. Bei einem Besuch im November 2023 fiel der Blick von einer Anhöhe auf das satte Grün des Sir-Hubert-Murray-Stadions, Heimstätte der Port Moresby Vipers. Im Norden liegt das Nationalstadion für 15 000 Zuschauer, in dem das Nationalteam seine Heimeinsätze hat und in dem dann ab 2028 wohl auch das NRL-Team spielen wird.

Eine lokale Mannschaft mit lauter starken Ausländern im australischen Profisportbetrieb – das könnte tatsächlich das werden, was die NRL jetzt schon einen „enormen Fortschritt nicht nur für die Bevölkerung von Papua-Neuguinea, sondern für alle Pazifikstaaten“ nennt. Besonders wenn die australische Steuergeld-Investition die Anschubfinanzierung für eine profitable NRL-Marke wird, die einheimischen Talenten neue Perspektiven bringt.

Trotzdem gibt es Kritik, insbesondere in Papua-Neuguinea. „Manche fragen sich, warum die 600 Millionen Dollar nicht dahin fließen, wo sie mehr gebraucht werden“, sagt Oliver Nobetau, PNG-Fachmann im Lowy Institute. Das Gewaltproblem in Papua-Neuguineas zerklüfteter Gesellschaft ist groß – erst kurz vor der öffentlichen Unterzeichnung des NRL-Deals im Februar wurde das wieder deutlich: Binnen weniger Tage waren Medienberichten zufolge zwei junge Frauen in Port Moresby brutal ermordet worden. Lina Numbalihi, 29, mutmaßlich von ihrem sadistischen Partner, Margaret Gamaru Gabriel, 23, nach polizeilichen Erkenntnissen von einer Gang, die sie entführt und vergewaltigt haben soll.

Vorerst hat Port Moresbys NRL-Team nicht einmal einen Namen. Welche sozialen und wirtschaftlichen Kräfte es entwickeln wird, kann noch niemand wissen. Nur eines ist jetzt schon klar: Sein Ursprung ist Australiens Anti-China-Strategie. Geopolitik wird zum Rugbysponsor. So etwas gab es in der Sportwelt noch nie.