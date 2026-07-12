Den Haka beherrschte Anton Segner schon als Kind. Wort für Wort brüllte er: „Ka mate, ka mate, ka ora“ – „Ich sterbe, ich sterbe, ich lebe“. Seiner Mutter ging er zwar mitunter auf die Nerven, doch der rituelle Tanz der Maori brannte sich für immer in seinem Kopf ein. Üben musste Segner daher kaum, als sein Debüt für die neuseeländische Rugby -Nationalmannschaft näherrückte. Am Samstag führte Segner seinen ersten offiziellen Haka im Trikot der legendären All Blacks auf – und seine Mama schaute stolz zu. „Damals in Deutschland, als ich neun Jahre alt war, war das ein sehr, sehr ferner Traum – wenn es überhaupt ein Traum war“, sagte Segner nach dem 47:17 in der Nation Championship gegen Italien: „Es ist alles, was ich mir erhofft habe, und noch viel mehr.“ Als 1237. Nationalspieler in der Geschichte der weltweit gefürchteten Rugby-Mannschaft hatte Segner sein Debüt gefeiert. Die Tage vor seiner Premiere für eine der berühmtesten Sportmannschaften der Welt seien etwas „hektisch“ gewesen, für Nervosität war am Spieltag aber kaum Platz. In der Halbzeit bekam Segner das Zeichen von Trainer Dave Rennie – und stürmte nach der Pause los. „Beeindruckend“ sei seine Leistung gewesen, konstatierten die All Blacks, Segner suchte da noch nach den passenden Worten für seinen Auftritt. „Unwirklich“ habe es sich angefühlt. Anders als in seinen Kindheitsträumen, die an diesem Abend wahr geworden waren.

Spieler der All Blacks müssen keine neuseeländische Staatsbürgerschaft haben

Sein Einsatz für den dreimaligen Weltmeister war die vorläufige Krönung einer erstaunlichen Karriere, die es so bislang noch nicht gegeben hat. Segner, 24, war neun Jahre zuvor mit einem Stipendium ans College im neuseeländischen Nelson gegangen. Die Liebe zum Rugby trieb ihn an. Geplant war ein halbes Jahr, doch Segner blieb und wurde zum ersten deutschen Rugby-Profi in Neuseeland. Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt.

Und wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die All Blacks aufzulaufen. Deren Bedeutung hatte Segner früh erahnt, als Kind im Rugby-fernen Deutschland war er fasziniert von dem WM-Triumph 2011. Doch erst rund um sein erstes Spiel im schwarzen Dress mit dem weißen Kragen und dem Silberfarn habe er erkannt, dass dieses Team wirklich „eine weltweite Sportmannschaft“ sei. „Das erlebe ich durch die Unterstützung, die ich von überall bekomme“, sagte Segner.



Selbstverständlich war seine Familie angereist, seine Eltern und seine beiden Brüder. Es habe ihn berührt, zu sehen, wie viel es nicht nur mir bedeutet, sondern auch dem ganzen Land und den Menschen in Deutschland, sagte Segner: „Seit ich im Kader stehe, habe ich so viele Nachrichten und Unterstützung von dort erhalten. Das zeigt einfach, dass die All Blacks einen viel größeren Einfluss haben als nur innerhalb Neuseelands.“