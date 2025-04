Aus den Aussagen Völlers darf man ableiten, dass es keine sportlichen Sanktionen seitens des DFB mit Blick auf die Nations League für Rüdiger geben wird. Der Vize-Kapitän ist für das anstehende Finalturnier in der Nations League vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart eigentlich nicht verzichtbar. Nach dem spanischen Pokalfinale habe sich Rüdiger am Sonntag bei ihm und Bundestrainer Julian Nagelsmann gemeldet, berichtete Völler. Das Thema wurde auch innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes mit Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Andreas Rettig besprochen.

Antonio Rüdiger beim DFB-Team : Endlich stabile Verhältnisse Jahrelang war Antonio Rüdiger die Konstante einer sich ständig verändernden DFB-Abwehr. Nun hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Klarheit geschaffen – sehr zur Freude des Champions-League-Siegers. Von Martin Schneider ...

„Eine Mannschaft lebt auch von ihren unterschiedlichen Charakteren. Toni ist ein herausragender Fußballer und ein sehr emotionaler Typ, ein Kämpfer auf dem Platz. Das soll er auch bleiben“, sagte Völler, ohne konkret auf mögliche Konsequenzen seitens des DFB einzugehen.

Rüdiger hatte kurz vor dem Ende der Verlängerung des Endspiels gegen den FC Barcelona (2:3) den Schiedsrichter wüst beschimpft und mit einem Gegenstand beworfen. Offenbar handelte es sich dabei um einen Eiswürfel. Der einige Minuten zuvor bereits ausgewechselte Abwehrspieler sah dafür die rote Karte. Ihm droht eine lange Sperre in Spanien.

Rüdiger bat in den sozialen Netzwerken um Verzeihung

Rüdiger hatte sich am Morgen nach der Partie in sozialen Netzwerken gemeldet und Reue gezeigt. „Es gibt keine Entschuldigung für mein Verhalten gestern Abend. Es tut mir sehr leid“, schrieb der 32-Jährige.

Der Verteidiger war nicht zum ersten Mal in dieser Saison negativ aufgefallen. Wegen einer Kopf-ab-Geste im Achtelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid war er Anfang des Monats erst von der Uefa bestraft worden. Neben einer Sperre für ein Spiel – ausgesetzt zur Bewährung für ein Jahr – erhielt er eine Geldstrafe von 40 000 Euro.