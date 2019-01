28. Januar 2019, 18:47 Uhr Rückrundenstart in der zweiten Liga Telepathie von der Tribüne

Jahn Regensburg jammert auf hohem Niveau, Fürth tauscht Erfahrung gegen Jugend und in Ingolstadt verbreitet der Trainer Frühlingsgefühle.



Von Thomas Gröbner , Johannes Kirchmeier und Christoph Leischwitz

Jahn Regensburg

Treffsicher: Sargis Adamyan (links) und Marco Grüttner. (Foto: Sascha Janne/imago)

Von der aktuellen Saison waren die vergangenen zwei Wochen so ziemlich die enttäuschendsten. Da war es einerseits natürlich praktisch, dass sich der SSV Jahn Regensburg noch in der Winterpause befand. Andererseits werden die Vorkommnisse in den Testspielen auf die eine oder andere Weise auch Nachwirkungen auf das Pflichtspielprogramm haben. Sicher ist, dass Stammspieler Adrian Fein mit einem Muskelbündelriss noch eine Weile ausfällt. Auf welchem Leistungsniveau sich die Mannschaft nach dem 0:1 gegen die Würzburger Kickers und vor allem nach dem 0:5 gegen den FC Ingolstadt befindet, das scheint Trainer Achim Beierlorzer gar nicht so genau zu wissen: "Ich hätte schon gerne einen Test gehabt, wo wir sagen können: Wir sind voll da." Und sich nicht erst auf 100 Prozent hochschrauben müssen. "Ein Schuss vor den Bug" sei das 0:5 gewesen, Verteidiger Marcel Correia nannte es einen "kleinen Schlag in die Fresse".

Doch das alles ist ohnehin nur Jammern auf höchstmöglichem Niveau, das es freilich zu halten gilt. Mit 26 Punkten nach 18 Spielen hat die Mannschaft sogar einen Zähler mehr geholt als vor einem Jahr. Und ein drittes Jahr am Stück zweitklassig zu spielen, das gab es beim Jahn fast schon ein halbes Jahrhundert nicht mehr. Danach sieht es aber angesichts der 13 Punkte Vorsprung auf Rang 16 aus. Und weil der Kader bis zwei Tage vor Schließung des Transferfensters keine schmerzhaften Abgänge verkraften musste, waren auch keine teuren Zugänge nötig. Doch die Mannschaft wird am Mittwoch gegen Paderborn (18.30 Uhr) wieder 100 Prozent spielen müssen. Damit es bei dem einen Knockout im Testspiel bleibt.

Greuther Fürth

Die Fassung verloren: Fürths Trainer Damir Buric (li.) legte sich in Sandhausen mit dem Schiedsrichtergespann an - und muss nun gegen Ingolstadt auf die Tribüne. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Vielleicht hilft ein bisschen Telepathie, eine SMS, oder huscht am Ende doch Manager Rachid Azzouzi heimlich auf die Tribüne? Fürths Trainer Damir Buric wird auf jeden Fall nur aus der Ferne zusehen können, wie seine Mannschaft sich gegen Ingolstadt schlägt, und doch ist er sich sicher, dass da jemand "alle meine Gedanken auf den Platz bringen wird". Als Medium sollen die beiden Co-Trainer Petr Ruman und Oliver Barth herhalten, die Buric' Vorstellungen auf die Mannschaft übertragen sollen. Eigentlich ist Buric ja als Gentleman bekannt, doch im letzten Spiel vor der Winterpause verlor er die Contenance, den Stoß gegen die Brust des vierten Offiziellen belegte das DFB-Sportgericht mit einer Innenraumsperre. Die vergangenen vier Spiele mit 0:11 Toren griffen das Fürther Nervenkostüm an und legten Zeugnis über konfuse Abwehrarbeit und fehlende Inspiration im Angriff ab. Längst ist die Euphorie aus den Herbsttagen verflogen, als Fürth in den oberen Tabellenregionen schwebte. Damit das Zittern um den Klassenerhalt beim Tabellenelften sich nicht wieder bis in den Mai zieht, hat Fürth Erfahrung gegen jugendliche Frische getauscht. Roberto Hilbert, 34, wurde als Athletiktrainer in die U23 komplimentiert, für Nik Omladic, 29, sucht der Verein noch einen Abnehmer, Levent Aycicek wechselte in die Türkei. Dafür soll der flinke Angreifer Kenny Prince Redondo,24, von Union Berlin den Angriff auf dem linken Flügel beleben, Paul Seguin, 23, vom VfL Wolfsburg soll die defensive Schaltzentrale besetzen und die Lücke füllen, die der Japaner Yosuke Ideguchi hinterlässt. Der hatte sich nach seinem Kreuzbandriss noch einen Knorpelschaden zugezogen - Saisonaus: "Unser einziger Wermutstropfen in der Vorbereitung", sagt Damir Buric.

FC Ingolstadt

Almog Cohen versucht jetzt, als Kapitän mit seinen Toren Ingolstadt aus dem Tabellenkeller zu schießen. (Foto: Stefan Bösl/imago)

Ein kleiner Testspielweltmeister war der FC Ingolstadt bereits vor der Wintervorbereitung. Doch nach den drei Partien gegen Heerenveen (4:3), Halle (3:1) sowie Ligakonkurrent Jahn Regensburg (5:0) hat der Verein seine Statistik noch einmal verbessert: Von zwölf Testspielen verlor er nur eines (1:2 gegen den TSV 1860 München). Doch die Aussagekraft von Testspielen im Fußball ist nun mal begrenzt. Wie sehr, zeigt genau das Beispiel Ingolstadt: In der Liga kehrt sich die Statistik um, von 18 Zweitligapartien hat der Klub nur eine gewonnen. Ingolstadt ist in der laufenden Saison Letzter und hat schon zwei Trainer entlassen.

Der nun dritte Coach, Jens Keller, verbreitet nach dem Trainingslager im warmen Alicante aber bereits Frühlingsgefühle. "Die Voraussetzungen sind optimal", sagte er vor der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth (Dienstag, 20.30 Uhr). "Jetzt liegt es an uns, diese Voraussetzungen in Punkte umzumünzen." Hoffnung geben zwei Ereignisse: der deutliche Sieg gegen den Jahn, bei dem der neue Kapitän Almog Cohen zwei Tore erzielte, und die Rückkehr von Cohens Stellvertreter Christian Träsch nach einem Kreuzbandriss. Beide haben jahrelange Bundesliga-Erfahrung, sie sind als Sechser fest eingeplant. Leidtragender der neuen Hierarchie ist der frühere Kapitän und Abwehrchef Marvin Matip, den der Verein aus dem Kader strich. Ihn ersetzt Mergim Mavraj, der im Winter aus Saloniki kam. Außerdem stießen mit Rechtsverteidiger Björn Paulsen (Hammarby) und Torwart Philipp Tschauner (Hannover) zwei weitere Spieler hinzu, die für die Stabilität sorgen sollen, die der FCI ein halbes Jahr lang vermissen ließ: 35 Gegentore sind nach 18 Spielen ligaweit am meisten - und statistisch gesehen eines Absteigers würdig.