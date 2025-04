Rudi Völler schiebt den Fußball-Ruhestand noch ein weiteres Mal hinaus. Der 64 Jahre alte DFB-Sportdirektor wird bei der aktuell wieder erfolgreichen deutschen Nationalmannschaft über die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hinaus ein enges Führungsgespann mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bilden.Keine drei Monate nach Nagelsmanns Unterschrift bis 2028 gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch den Verbleib des früheren Teamchefs Völler bis zur nächsten EM in drei Jahren in Großbritannien und Irland bekannt. Die Einigung mit dem Weltmeister von 1990 war erwartet worden, nachdem Völler jüngst signalisiert hatte, dass auch er sehr gerne weitermachen würde.