Kommentar von Philipp Selldorf

Der Umzug aus der zwiespältig beleumundeten Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt in das neue Hauptquartier an der Schwarzwaldstraße sollte den DFB aus dem Hermann-Neuberger-Zeitalter geradewegs in das Silicon-Valley-Zeitalter befördern. Der Sport- und Gründungsdirektor Oliver Bierhoff plante, für die DFB-Teams ein "Performance-Center" auf dem Campus einzurichten, "Leadership-Reisen" für die Manager der Profiklubs und ein "Leadership-Festival" sollten Nähe zum Verband herstellen. In Bierhoffs Stab war die Rede von "hard facts" und ähnlichen Termini, man verordnete den Spielern ein "Werte-Fundament", untersuchte ihre Sichtfelder mittels Neuro-Athletik und lehrte den U21-Coach Stefan Kuntz im "Fortbildungsmodul interkulturelle Kommunikation", wie seine Mimik und Gestik auf Menschen aus Asien wirkte.