7. Februar 2019, 17:42 Uhr Rudi Assauer Zwischen Baron und Patriarch

Rudi Assauer wusste harte Entscheidungen stets schroff und charmant zugleich zu überbringen. Zum Tod des Mannes, der als Architekt des modernen Schalke gilt.

Nachruf von Philipp Selldorf

Es war ein regnerischer Samstagvormittag Anfang Oktober 1996, als Rudi Assauer wie üblich in der Sauna saß und ausnahmsweise nicht weiterwusste. Nach gewohnter Art rauchte er eine gute Zigarre, und wie immer saß neben ihm in dem öffentlichen Schwitzbad eine ältere Dame, Besitzerin eines Reiterhofs in der näheren Umgebung, die beiden kannten sich mittlerweile. "Die war auch immer samstags da, der hat das nix ausgemacht mit dem Qualm", erzählte Assauer in einer Zeit, als seine Erinnerungen noch lebendig waren.

Mitten ...