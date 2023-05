Oliver Zeidler, 26, hat die ersehnte Goldmedaille bei der Ruder-EM verpasst. Im Finale der kontinentalen Titelkämpfe am Sonntag in Bled musste sich der als Favorit gehandelte Einer-Weltmeister aus München mit Rang drei begnügen. Nach Führung zur Streckenhälfte zogen der Niederländer Leonard van Lierop und Olympiasieger Stefanos Ntouskos (Griechenland) noch an Zeidler vorbei. Im Halbfinale am Tag zuvor war er noch vorne. Sein dritter Platz bescherte dem deutschen Verband (DRV) die einzige Medaille in den 14 olympischen Wettkampfklassen.