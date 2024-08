Acht Ruderer und ein Steuermann, wie schafft man so ein Team? Lange muss trainiert werden, die Athleten müssen nach ihren speziellen Fähigkeiten den richtigen Platz im Boot einnehmen. Das dauert lang, jedoch dann greift alles ineinander wie in einem Uhrwerk, bis das eintrifft, was ein Achter-Ruderer einmal so beschrieb: Das Boot beginnt zu fliegen.

Der Deutschland-Achter flog schon länger nicht mehr, im Gegenteil, er musste bei den jüngsten Spielen aufpassen, dass er nicht untergeht. Davor und während der Spiele schien sich keine Besserung einzustellen. Die Trainerin wurde getauscht, der Schlagmann auch, nun ist Mattes Schönherr jener, der den Takt vorgibt. Zudem wurde auch die restliche Besatzung überprüft, vom Steuermann bis zum hintersten Platz im restlichen Schiff – und alle anderen, über Jahre eingespielten, ineinander greifenden Synchroniker.

Ganz leicht hat sich Einer-Ruderer Zeidler qualifiziert

Denn der Deutschland-Achter, einer der letzten großen Erfolgssymbole im Olympiasport hierzulande, war auf dem Weg, im Nirgendwo zu verschwinden. Schon öfter hatte der Achter auch mal kleinere Krisen in seiner Geschichte erlebt, jedoch, dass er gar nicht mitrudern darf, das gab es, wenn überhaupt, lange nicht mehr. Nun hatte sich der Achter im ersten Qualifikationsrennen nicht durchgesetzt, der Rauswurf drohte.

Fast gleichzeitig hatte auch noch der Münchner Einer-Ruderer Oliver Zeidler vorgemacht, wie leicht ein Sieg aussehen kann. Er hat gerade eine blendende Form, stieg also in sein Boot fürs Halbfinale, fasste die Griffe seiner Skull-Ruder, wartete aufs Signal und legte los. „Ich wollte das schnell klarmachen“, sagte er, also haute er einfach ab. Schon nach ein paar Metern war er eine Drittel-Bootslänge voraus. Als hätte er ein Navigationsgerät eingeschaltet, setzte er sein Boot vor die restlichen Gegner, gerade so, als wollte er deutlich machen, dass ihm dies hier sehr ernst ist. Vor drei Jahren, bei Olympia in Tokio, war er noch gescheitert. Nun stellt er sich professioneller auf, Zeidler übernachtet kurz vor dem Finale etwa in einem nahen Hotel statt im Athletendorf.

Die Achtermannschaft indes hatte größere Probleme zu lösen, weshalb die Zuschauer wohl eher auf das deutsche Langboot mit dem grünen Rumpf schauten. Wegen der missratenen Qualifikation musste jenes in eine Art Hoffnungslauf, eine letzte Chance, die eigentlich kein Problem sein durfte. Und obwohl das Team eigentlich nichts anderes erreichen musste, als unter fünf Booten mindestens Vierter zu werden, wurde es spannend. Zu viele kleinere Rückschläge gab es, und ein größerer ereignete sich noch am Morgen dieses entscheidenden Rennens – Mattes Schönherr meldete sich krank. Dieser ist keiner aus dem hinteren Schiff, sondern der Schlagmann, der den Takt vorgibt.

Es sah also düster aus für den deutschen Achter, der sich gerade wieder gut sortiert hatte. Würde er auch in diesem Hoffnungsrennen versagen? Nicht selten neigen Mannschaften in so einer Situation dazu, ihre Geschlossenheit zu lösen, weil ja auch acht Männer acht Meinungen haben können. Nun aber war der wichtigste krank, weshalb schnell Ersatz gesucht wurde. Klar, den Ersatz-Schlagmann kann nur ein Ruderer im Boot mit Erfahrung an dieser Position ausüben. Torben Johannesen übernahm dies deshalb, und an seine Stelle rückte ein ganz anderer, der 25-jährige Julius Christ, ein Ruderer aus dem Zweier ohne Steuermann.

Das Team ruderte, als hätte es Angst, einen Fehler zu machen

Nach den Fahrten dieses Achters in den Rennen zuvor war tatsächlich Alarm. Die Mannschaft im Boot ruderte, als hätte sie Angst, vor jedem Eintauchen des Ruderblatts einen Fehler zu fabrizieren. Teams, die sich derart schwertun, stehen oft auch am Rande eines inneren Eklats. Dann aber, so muss man sagen, stieg der Austausch- und Zweierruderer Christ ins Boot und erledigte an seiner Position seine Sache gut. Überhaupt, die gesamte Mannschaft war nicht wiederzuerkennen, ihr Rhythmus, die Kraft und die Überzeugung schien diesen Achter nun voranzutreiben. Dieses Team, das zuvor Niederlagen kassiert hatte, setzte sich nun an die Spitze, als wolle es beweisen, dass es in so einem Hoffnungslauf nichts zu suchen hat.

An zweiter Stelle kam es schließlich an hinter den Niederlanden, aber weit vor dem fünften und damit ausgeschiedenen Italien. Später kam vonseiten der Presse noch die Frage, ob man nicht so weitermachen solle, also mit Christ und ohne Schönherr, nach dem Motto „Never change a winning team“.

Die Frage erübrige sich, sagte Christ, und insbesondere auch Wiesen, der Steuermann, der sehr eindringlich noch einmal klarmachte, dass ein Erfolg nur am gesamten Team in dem langen Boot liegt: „Wir sind im internationalen Feld dabei, das haben wir jetzt bewiesen.“ Jedoch, dazu gehöre, zu arbeiten und nicht zu träumen: „Wenn wir uns aber auf die Aufgabe konzentrieren, dann werden wir bei 1000 Metern merken, wir haben eine Gelegenheit.“