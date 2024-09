Was bleibt von diesen Paralympics in Paris? Für die Sportler zuallererst die Erkenntnis darüber, ob sie ihre Ziele erreicht, also meistens: ob sie eine Medaille gewonnen haben. 48 eroberten die Deutschen am Ende. Das Fazit des Deutschen Behindertensportverbands fiel versöhnlich aus, auch wenn es mit dem angestrebten Platz unter den besten zehn Nationen nichts wurde.

Kathrin Marchand, 33, Ruderin im deutschen Mixed-Vierer, hat Bronze so knapp verpasst, dass es knapper kaum geht: Sechs Hundertstelsekunden schneller war das französische Boot im Endspurt. Aber waren die Spiele für sie deshalb eine Enttäuschung?

Auf den Tag genau drei Jahre vor dem Rennen, am 1. September 2021, hatte Marchand im ungewöhnlich jungen Alter von 30 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Vorher hatte sie zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen, 2012 ruderte sie mit dem Achter auf Platz sieben, 2016 im Zweier auf Rang acht. Danach beendete sie ihre sportliche Laufbahn, um ihr Medizinstudium abzuschließen und als Ärztin in der Notaufnahme zu arbeiten.

Der Schlaganfall hinterließ bleibende Schäden, und sie lernte mühsam, mit den Einschränkungen zu leben, einer linksseitigen Muskelschwäche etwa; sie sieht mit eingeschränktem Sichtfeld, oft falle ihr die Konzentration schwer, sagt sie. Marchand begann halbtags zu arbeiten, in der Orthopädie. Und sie begann wieder zu rudern, nachdem sie auf einer Autofahrt mit ihren Eltern eine Radioreportage über die Paralympics gehört hatte.

Nun ist sie eine der wenigen Sportlerinnen, die sowohl an den Olympischen Spielen als auch an Paralympics teilgenommen haben. An einem Nachmittag nach ihrem Rennen sitzt sie zum Gespräch an der Seine. Eben war sie im Stade de France, später wird sie auch zur Abendsession der Leichtathletik ins Stadion fahren. Vorher erzählt sie von ihren Eindrücken dieser Spiele.

SZ: Frau Marchand, haben Sie in den vergangenen Tagen viel darüber nachgedacht, wie kurz sechs Hundertstelsekunden sind?

Kathrin Marchand: Man kann es mit der Stoppuhr auf dem Handy nicht stoppen, das habe ich versucht. Es wäre mir lieber gewesen, wenn wir mit zehn Sekunden Abstand die Medaille verpasst hätten. Aber Vierter zu werden, wenn Bronze so greifbar war, das ist schon doof.

Ist es noch zu früh für den Gedanken, dass sie trotzdem stolz sein können, drei Jahre nach Ihrem Schlaganfall an Paralympics teilgenommen zu haben, auch noch auf den Tag genau?

Ich hätte das Datum mit einem Medaillengewinn gerne positiver besetzt. Es sagen mir jetzt alle, dass ich trotzdem stolz sein kann, und das weiß ich ja auch. Ich versuche, es positiv zu sehen. Der Jahrestag von meinem Schlaganfall, das ist so eine Art Geburtstag für mich. Und an meinem dritten Geburtstag konnte ich etwas Schönes machen. Das Finale hat viel Spaß gemacht. Mein Onkel war als Zuschauer hier und hat mir abends geschrieben, dass es ein Tag des Gewinns für mich sei, kein Tag des Verlusts. Damit hat er recht. Der Schlaganfall hat viel verändert in meinem Leben. Viel aber auch zum Besseren.

Zum Beispiel?

Ich war vorher viel aktiver, das schaffe ich jetzt nicht mehr in dem gleichen Pensum. Aber das kann auch beruhigend sein. Gleich zum Beispiel, nach diesem Gespräch, fahre ich ins paralympische Dorf zurück und ruhe mich aus, sonst bin ich heute Abend total durch. Früher hätte ich mir den ganzen Tag alles in der Stadt anschauen können. Aber ist ja eigentlich auch cool: was essen und hinlegen (lacht). Oder: Ich kann in meinem Job nur noch in Teilzeit arbeiten. Das heißt: Ich gehe mittags nach Hause, und die anderen müssen weiterarbeiten. Total gut! Man muss sich die Dinge so zurechtlegen, dass es zu einem passt. Man kann es ja nicht ändern.

Hat Ihnen der Sport geholfen, Ihre Situation anzunehmen?

Ja, schon. Weil ich mich damit fordere, mich neuen Situationen aussetze. Eine Regatta zu fahren, das war am Anfang super anstrengend. Ich sehe ja gar nicht, was links von mir passiert. Ich habe auch von unserem Rennen um Bronze hier bei den Paralympics nichts gesehen, die Franzosen waren ja links von uns. Je länger das Rennen dauert, desto mehr Schwierigkeiten bekomme ich, rechts und links zu koordinieren, weil ich auf der linken Seite nicht mehr so stark bin wie rechts. Aber auch andere Dinge am Sport helfen mir: neue Menschen kennenzulernen, sich neue Gesichter einzuprägen, an neuen Orten zu sein. Das hat mir zum Beispiel gegen Orientierungsschwierigkeiten geholfen. Das geht viel besser als noch vor drei Jahren. Und dann wird das Leben mit Sport auch einfach nicht langweilig.

Nun sind Sie eine der wenigen Athletinnen, die erst Olympia und dann Paralympics erlebt haben.

Vielleicht haben ja manche an meinem Beispiel gemerkt, dass die Paralympics nicht weniger wert sind als Olympia. Ich war zweimal bei den Spielen – und jetzt war ich noch mal bei den Spielen.

Was ist der größte Unterschied zwischen den beiden Veranstaltungen?

Dass es bei den Paralympics familiärer ist, herzlicher. Olympia ist strenger. Wenn man bei Olympia Spaß hatte, wurde das immer als Zeichen dafür interpretiert, dass man nicht fokussiert genug ist. Nach dem Motto: Ihr lauft ja nur im Dorf rum – wisst ihr eigentlich, dass ihr zum Rudern hier seid? Das ist hier anders.

Wie zeigt sich denn die Herzlichkeit bei den Paralympics?

Wir wurden als Vierte trotzdem gefeiert von der deutschen Mannschaft. Oder, anderes Beispiel: Als ich nach dem Rennen erst mal nach Hause nach Köln musste, hat mich das gestresst. Ich habe gesagt, ich kriege das gerade nicht hin, mir einen Zug rauszusuchen. Dann haben das die Leute vom Verband für mich gemacht. Obwohl ich gar nicht danach gefragt hatte. „Ich helfe dir, denn ich sehe, dass du gerade Hilfe brauchst“ – dieser Gedanke ist hier selbstverständlich. Und es gibt Freundschaften mit unseren Gegnern. Ein Italiener kam vor dem Wettkampf zu mir und hat mir viel Glück gewünscht, das kannte ich von Olympia nicht. Er sagte, das sei ja ein besonderer Tag für mich.

Er kannte also Ihre Geschichte?

Ja, die ist natürlich auch leicht nachzulesen, man muss nur auf meine Instagram-Seite gehen. Aber es steckt mehr dahinter, und darüber unterhalten wir uns schon.

Haben Sie durch den Para-Sport mehr Verständnis für Menschen mit Behinderung gewonnen?

Ja. Eben bei der Leichtathletik im Stade de France habe ich mir das Kugelstoßen angeschaut. Krass, so viele Kugelstoßer, die nur einen Arm haben, dachte ich im ersten Moment. Aber es ist halt total normal hier. Die Akzeptanz, dass Menschen anders aussehen, als es die Norm ist – es wäre schön, wenn das auch außerhalb der Paralympics so wäre und mehr Leute im Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht so ängstlich oder vorsichtig wären.

Haben Sie das selbst auch lernen müssen?

Bevor ich selbst eine Einschränkung hatte, schon. Weil es für mich nicht Alltag war, mit Menschen mit Behinderungen zusammen zu sein. Es war cool, als ich mit Para-Sport angefangen und gemerkt habe, wir gehen ganz normal miteinander um.

Sie haben im Vierer alle verschiedene Einschränkungen. Valentin Luz hat eine Fehlbildung am Unterschenkel, Susanne Lackner und Marc Lembeck haben eine Sehbehinderung – und Steuerfrau Inga Thöne hat keine Behinderung.

Bei uns ist es total normal, wenn unsere Steuerfrau sagt: Achtung, da liegt ein Stein, oder: Da ist eine Stufe. Oder dass sie beim Tablett tragen hilft, ohne zu fragen.

Was muss passieren, damit solche Beispiele häufiger werden?

Para-Sport zu zeigen, kann da schon helfen, glaube ich. Da sind Menschen, die haben eine Einschränkung, aber das hindert sie nicht daran, Spaß zu haben und Leistung zu bringen. Man muss vielleicht gar nicht mehr sagen: Trotz seiner Einschränkung macht er das. Er hat eine Einschränkung und macht das. Eine Einschränkung ist ja nicht immer behindernd.

Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was die Ähnlichkeiten zwischen Paralympics und Olympia sind.

Die Stimmung in Paris hat mich schon sehr an London erinnert. Wir wurden super nett empfangen. In London war’s zwar wirklich krass, sobald wir mit unserer Akkreditierung das olympische Dorf verlassen haben, wurden wir angesprochen, nach Autogrammen und Fotos gefragt. Das ist hier jetzt nicht so extrem. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sehr wertgeschätzt werden, nicht weniger als die olympischen Athleten.

Und geht Ihre Laufbahn als paralympische Ruderin nun weiter?

Ich werde nicht jünger, irgendwann ist das Leistungspeak erreicht. Andererseits wird so schnell niemand kommen, um mich zu verdrängen. Und wenn ich aufhöre, gibt es keinen Vierer mehr. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu Olympia. Nachwuchs ist schwieriger zu finden, man muss seine Schäfchen mehr zusammenhalten. Wir können nicht einfach sagen: Wir ziehen den Trainingsplan durch, und wer ihn nicht schafft, ist raus. Wir haben vier Leute, und wenn einer fehlt, können wir keinen Vierer fahren. Auch unser Trainer Ralf Müller muss individueller auf seine Sportler eingehen, sich mit Einschränkungen befassen und fragen: Was kann der Sportler überhaupt?

Was bedeutet das konkret?

Wenn wir morgens rudern gehen und vormittags Krafttraining machen, brauche ich dazwischen eine Stunde Pause. Er muss darauf eingehen, sonst geht’s nicht. Er hat vor eineinhalb Jahren angefangen, den Vierer zu trainieren. Ich glaube, es war cool für ihn, den Sport noch mal anders zu betrachten. Da kann man ja nicht nur als Trainer dran wachsen, sondern auch als Mensch.

Sie haben nun die Frage noch nicht beantwortet, ob Sie weitermachen.

Wenn ich nächsten Monat wieder Bock hab’, ins Boot zu steigen, dann mach’ ich’s. Ich hab’ ja immer noch keine Medaille. Also: Ausgeschlossen ist es nicht.