Ruder-Olympiasiegerin Julia Lier hat ihre Karriere sechseinhalb Monate vor den Sommerspielen in Tokio beendet. "Ich höre auf", sagte sie der Mitteldeutschen Zeitung. Grund dafür seien die Nachwirkungen einer Stressfraktur an der sechsten Rippe, die hohe Trainingsbelastungen nicht zuließen. "Ich achte auf meine Gesundheit", sagte Lier, "ich bin nicht bereit, mich kaputt machen zu lassen." Die 28-Jährige hatte 2016 in Rio Gold im Doppelvierer gewonnen. 2015 holte sie den WM-Titel im Doppelvierer, im vergangenen Jahr gehörte sie dem Europameisterboot an.